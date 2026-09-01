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Новачок Прем’єр-ліги «Буковина» сенсаційно розгромив «Динамо». Ярмоленко звернувся до вболівальників

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Новачок Прем’єр-ліги «Буковина» сенсаційно розгромив «Динамо». Ярмоленко звернувся до вболівальників
Андрій Ярмоленко вибачився перед вболівальниками «Динамо» після розгромної поразки від «Буковини»
фото: ФК «Динамо». Андрій Ярмоленко

Столична команда поступилась підопічним Сергія Шищенка з рахунком 0:3

Український вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко у своєму Instagram звернувся до вболівальників після розгромної поращки столичної команді від новачка УПЛ «Буковини» (0:3). Про це повідомляє «Главком».

«Хочу попросити вибачення у наших уболівальників. Мені дуже соромно за сьогоднішню гру. Я розумію ваше розчарування, злість і біль від такого результату.

Я беру на себе відповідальність за результат та свою гру. Мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою для нас була ця гра. Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте. Сьогодні ми вас підвели. Вибачте», – написав Ярмоленко.

Новачок Прем’єр-ліги «Буковина» сенсаційно розгромив «Динамо». Ярмоленко звернувся до вболівальників фото 1
фото: Instagram Андрія Ярмоленка

«Динамо» з шістьмома очками займає п'яте місце турнірної таблиці чемпіонату України, маючи одну гру в запасі. З єврокубків «біло-сині» вилетіли – «Карабах» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій виявився сильнішим.

Андрій Ярмоленко у поточному сезоні провів шість матчів на клубному рівні, без результативних дій. Угода між «Динамо» та 36-річним вінгером, якому необхідно забити два голи для того, щоб стати найкращим бомбардиром УПЛ в історії,  підходить до кінця влітку 2027 року.

Нагадаємо, «Динамо» розглядає двох кандидатів на заміну головному тренеру Костюку.

Раніше Фабріціо Романо назвав суму, за яку «Тоттенгем» може викупити Мудрика у «Челсі».

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Андрій Ярмоленко УПЛ Буковина

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