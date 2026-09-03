«Динамо» оголосило про підписання результативного вінгера

Київський клуб підсилився івуарійським новачком

Кеассе Ба перейшов з «Стад Лозанни Уші» до «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу київського клубу.

Термін угоди між 21-річним івуарційем та біло-синіми розрахований до літа 2031 року.

Кольори «Стад Лозанни Уші», яка виступає у другому за силою дивізіоні Швейцарії, Кеассе Ба захищав з літа 2025 року. У минулому сезоні він провів 39 матчів, за які встиг вдзначитись вісьмома голами та чотирма гольовими передачами. Ця кампанія поки видається ще більш результативною: п'ять матчів, чотири забитих м'ячі та один асист.

«Динамо» посідає шосте місце турнірної таблиці чемпіонату України: в активі команди Костюка шість очок, зароблені завдяки перемогам над «Вересом» (2:1) та «Колосом» (2:1). У крайньому турі біло-сині сенсаційно поступились «Буковині» з рахунком 0:3.

До єврокубків «Динамо» вийти не зуміло: поразки від «ПАОКа» (2:5) у кваліфікації Ліги Європи та від «Карабаха» (1:2) у Лізі конференцій.

Нагадаємо, що «Динамо» готує оренду бразильського вінгера «Інтернасьйоналя» Густава Прадо.