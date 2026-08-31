«Динамо» з двома помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі

Столичний гранд зазнав першої поразки в сезоні

Чернівецька «Буковина» впевнено переграла київське «Динамо» (3:0) на фініші 4-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Чернівчани в трьох турах не забили жодного м'яча, але набрали два очки. Підопічні Сергія Шищенка розписали нульові нічиї з черкаським ЛНЗ і київською «Оболонню». Львівським «Карпатам» натомість «Буковина» розгромно поступилася (0:3). Зате «жовто-чорні» здолали 1/32 фіналу Кубка України, де розібралися з тернопільською «Нивою» (4:0). Голи до свого активу записали оборонець Стасюк, хавбеки Груша та Ільїн, а останній м'яч – автогол оборонця Михальчука.

«Динамо» на внутрішній арені поки зіграло два поєдинки. Спершу команда Ігоря Костюка переграла рівненський «Верес» (2:1). Забиті м'ячі оформили оборонець Тимчик і форвард Пономаренко, який реалізував одинадцятиметровий. Потім «біло-сині» здолали ковалівський «Колос» (2:1). Голами відзначилися той же Пономаренко та півзахисник Бражко. Також столичний гранд зіграв шість матчів у єврокубках, але вже завершив там виступи.

Перебіг подій

У перші хвилини «біло-сині» захопили ініціативу. Проте, до гостроти не дійшло, а згодом господарі приголомшили киян голом. Суркіс-молодший вчасно не вибив подалі, а Кожушко його запресингував і фактично заніс м'яч у ворота.

На екваторі першого тайму «Буковина» забила вдруге. Це той же Кожушко скористався передачею Стасюка після флангового проходу. Однак, на початку атаки Одінака сфолив проти Кабаєва, тож гол скасували.

«Динамо» прийшло до тями на початку другої третини поєдинку. Ось Ярмоленко поцілив у стійку діагональним ударом. Згодом пильність Пенькова пострілом із дистанції перевірив Пономаренко. А перед перервою голкіпер «жовто-чорних» парирував ще одну спробу Ярмоленка.

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Груша з меж штрафного відправив м'яч повз ворота столичного гранда. У відповідь Пономаренко спробував пробити боковими ножицями, але з акцентованим ударом не склалося.

Та невдовзі нова невдача спіткала Суркіса. «Буковина» розіграла кутовий на лівому фланзі, звідки пішов навіс на лінію воротарського на Буська. Той нав'язав верхову боротьбу голкіперу, а юний голкіпер «Динамо» незграбно випустив м'яч у ворота.

Від гріха подалі керманич «біло-синіх» Ігор Костюк замінив Суркіса на новачка Ольхового. Кияни спробували зламати перебіг подій. Мали нагоди: Герреро закрутив м'яч із дистанції, а Пономаренко потужно пробив у ближній. В обох епізодах на висоті був Пеньков.

Згодом «жовто-чорні» взялися перевірити нового кіпера «Динамо». З дальнім пострілом Задераки Ольховий впорався. А от на 83-й хвилині вже був безсилим – той же Задерака навісив із лівого флангу, а Ільїн головою без перешкод спрямував м'яч у сітку.

Оговтатися столична команда не змогла та, найімовірніше, попрощається з Костюком. «Буковина» оформила першу перемогу після повернення в елітний дивізіон. Чернівчани тепер мають в активі п'ять очок, а в «Динамо» залишилося шість пунктів.

Українська Прем'єр-ліга. Четвертий тур

«Буковина» – «Динамо» – 3:0

Голи: Кожушко, 12, Суркіс, 55 (автогол), Ільїн, 83

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До слова, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.