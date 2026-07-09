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«Динамо» – «Універсітатя Клуж». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги Європи

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» – «Універсітатя Клуж». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги Європи
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фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд розпочне новий сезон

Сьогодні, 9 липня 2026 року, київське «Динамо» прийме «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки на «Арені Люблін» у рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Універсітатя Клуж»

Однозначним лідером симпатій на 12:20 9 липня стали кияни, переконані букмекери GGBET. На перемогу «біло-синіх» виставлено коефіцієнт 1,52. Тим часом потенційна звитяга «студентів» оцінена балом 11,59. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено кеф 2,73. Трохи рівніша ситуація з путівкою у наступний кваліфікаційний раунд. На прохід «Динамо» запропоновано коефіцієнт 1,45. На місце в наступній стадії для «Універсітаті» виставлено кеф 2,64. Зате на тотал менше 2,0 закладено бал 3,25.

Передматчевий стан команд

Вітчизняний гранд провів п'ять спарингів у міжсезоння. Підопічні Ігоря Костюка відсвяткували перемоги над словацькою «Жиліною» (5:1), краківською «Вєчистою» (4:2) та ЛАСКом із австрійського Лінца (2:0). Натомість з празькою «Славією» кияни розійшлися миром (1:1), а бухарестському «Рапіду» програли (1:3). Найкращий бомбардир на тренувальних зборах – форвард Пономаренко (п'ять голів).

Суперник у контрольних поєдинках не перемагав. Команда Крістіано Бергоді спершу розписала нічию з угорським Уйпештом (0:0). А потім зазнала двох розгромних поразок. «Універсітатя» програла сербській «Войводіні» з Нові-Сада та угорській «Ньїредьгазі» (двічі по 0:3). Отже, «студенти» в спарингах обійшлися не тільки без перемог, а й без забитих м'ячів.

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд раніше не перетиналися. «Студенти» взагалі ніколи не грали проти українських команд. Натомість вітчизняний гранд кілька разів змагався з румунськими колективами.

Найчастіше «біло-сині» протистояли «Стяуа» з Бухареста. «Динамо» здобуло три перемоги в семи поєдинках. Два матчі суперники звели внічию. А от поразки були дошкульнішими, зокрема в поєдинку за Суперкубок УЄФА-1986. Ще двічі кияни зустрілися з «Універсітатею» з Крайови – перемога та нічия в 1/8 фіналу тріумфального Кубка кубків 1985/86.

Де дивитися матч «Динамо» – «Універсітатя Клуж»

У прямому ефірі протистояння транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2» . Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:00 за київським часом.

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Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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