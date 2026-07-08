«Нам з вами немає що ділити!». Ультрас «Динамо» звернулися до білорусів
Фанати «Динамо» закликають білорусів не допустити втягування їхньої країни у війну
Ультрас «Динамо» звернулися до білоруського народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WBC Ультрас Динамо.
«Долучаємось до ініціативи білоруських фанатів та об'єднання вболівальників Збірної України «United Ukraine». Представники нашого руху спільно з фанатами «Динамо» Мінськ намалювали графіті з коротким та зрозумілим посланням.
І додамо коротеньке звернення до білоруського народу: не допустіть втягування вашої країни у війну за ідеї мразоти з Кремля! Нам з вами немає що ділити!
Слава Україні! Жыве Беларусь!», – йдеться у зверненні ультрас «Динамо».
Нагадаємо, на товариському матчі проти збірної Данії українські фанати провели спільну акцію з білоруськими вболівальниками.
«Наразі керівництво Росії активно намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Населення Росії вже заплатило страшну ціну за безглузді ідеї та рішення схибленого злочинця з кремля.
Ми звертаємось до звичайних білорусів: не повторюйте помилок росіян! Не дайте втягнути себе та свою країну у війну проти українців.
Білоруси та українці – не вороги!
Жыве Беларусь! Слава Україні!», – зазначалося у зверненні фанатів.
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