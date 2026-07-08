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«Нам з вами немає що ділити!». Ультрас «Динамо» звернулися до білорусів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Нам з вами немає що ділити!». Ультрас «Динамо» звернулися до білорусів
Ультрас київського «Динамо» разом фанатами «Динамо» (Мінськ) намалювали графіті з коротким посланням

Фанати «Динамо» закликають білорусів не допустити втягування їхньої країни у війну

Ультрас «Динамо» звернулися до білоруського народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WBC Ультрас Динамо.

«Долучаємось до ініціативи білоруських фанатів та об'єднання вболівальників Збірної України «United Ukraine». Представники нашого руху спільно з фанатами «Динамо» Мінськ намалювали графіті з коротким та зрозумілим посланням.

І додамо коротеньке звернення до білоруського народу: не допустіть втягування вашої країни у війну за ідеї мразоти з Кремля! Нам з вами немає що ділити!

Слава Україні! Жыве Беларусь!», – йдеться у зверненні ультрас «Динамо».

Нагадаємо, на товариському матчі проти збірної Данії українські фанати провели спільну акцію з білоруськими вболівальниками.

«Наразі керівництво Росії активно намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Населення Росії вже заплатило страшну ціну за безглузді ідеї та рішення схибленого злочинця з кремля.

Ми звертаємось до звичайних білорусів: не повторюйте помилок росіян! Не дайте втягнути себе та свою країну у війну проти українців.

Білоруси та українці – не вороги!

Жыве Беларусь! Слава Україні!», – зазначалося у зверненні фанатів.

Теги: Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ультрас

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