«Нам з вами немає що ділити!». Ультрас «Динамо» звернулися до білорусів

Фанати «Динамо» закликають білорусів не допустити втягування їхньої країни у війну

Ультрас «Динамо» звернулися до білоруського народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WBC Ультрас Динамо.

«Долучаємось до ініціативи білоруських фанатів та об'єднання вболівальників Збірної України «United Ukraine». Представники нашого руху спільно з фанатами «Динамо» Мінськ намалювали графіті з коротким та зрозумілим посланням.

І додамо коротеньке звернення до білоруського народу: не допустіть втягування вашої країни у війну за ідеї мразоти з Кремля! Нам з вами немає що ділити!

Слава Україні! Жыве Беларусь!», – йдеться у зверненні ультрас «Динамо».

Нагадаємо, на товариському матчі проти збірної Данії українські фанати провели спільну акцію з білоруськими вболівальниками.

«Наразі керівництво Росії активно намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Населення Росії вже заплатило страшну ціну за безглузді ідеї та рішення схибленого злочинця з кремля.

Ми звертаємось до звичайних білорусів: не повторюйте помилок росіян! Не дайте втягнути себе та свою країну у війну проти українців.

Білоруси та українці – не вороги!

Жыве Беларусь! Слава Україні!», – зазначалося у зверненні фанатів.