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«Динамо» повідомило про припинення співпраці з одним з партнерів клубу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Динамо» повідомило про припинення співпраці з одним з партнерів клубу
«Динамо» припинило співпрацю з компанією Money24/7
фото: «Динамо»

«Динамо» зробило офіційну заяву щодо вже колишнього партнера столичного гранда

«Динамо» повідомило про припинення співпраці з одним з партнерів клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.

«У зв’язку з новими журналістськими розслідуваннями та суспільним резонансом навколо діяльності компанії Money24/7, яка в минулому була партнером ФК «Динамо» Київ, клуб вважає за необхідне висловити свою позицію.

Насамперед ми хочемо висловити співчуття всім людям, які, за інформацією медіа та власними заявами, постраждали внаслідок діяльності цієї компанії. Ми щиро сподіваємося, що всі обставини справи будуть всебічно та об’єктивно встановлені компетентними органами, а кожен, хто зазнав збитків, отримає справедливий захист своїх прав.

ФК «Динамо» Київ не мав і не має жодного стосунку до фінансової діяльності Money24/7, не брав участі в її операційній роботі та не мав можливості впливати на неї.

На момент укладення партнерської угоди клуб не володів інформацією про факти або обставини, які могли б свідчити про можливі порушення з боку компанії. Рішення про співпрацю ухвалювалося відповідно до наявної на той час інформації та публічної діяльності бренду.

Одразу після появи публічної інформації, яка поставила під сумнів репутацію компанії, клуб припинив співпрацю з нею. Це рішення було принциповим і безальтернативним», – йдеться у заяві «Динамо».

Нагадаємо, київське «Динамо» визначилося з ареною для проведення номінально домашніх матчів у єврокубковому сезоні 2026/27. Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.

Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.

Цей стадіон уже добре знайомий «біло-синім». У сезоні 2024/25 саме тут динамівці приймали суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши матчі проти сербського «Партизана», шотландського «Рейнджерс» та австрійського «РБ Зальцбург».

Також «Арена Люблін» була домашнім майданчиком команди під час єврокубкової кампанії сезону 2025/26, коли «Динамо» зустрічалося з мальтійським «Хамрун Спартанс», кіпрським «Пафосом» у кваліфікації Ліги чемпіонів, з ізраїльським «Маккабі» Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, а також проводило матчі основного етапу Ліги конференцій.

Теги: ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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