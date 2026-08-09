Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу

Філ Фоден разом з дівчиною мали поїхати на мундіаль, якби не травма футболіста, яка вибила його з колії

Ребекка Кук здивувала своєю появою на одному з маркетплейсів

Обраниця півзахисника «Манчестер Сіті» та збірної Англії Філа Фодена, 25-річна Ребекка Кук, привернула увагу британських ЗМІ після того, як виставила на продаж футболки національної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Додатковий заробіток для Кук

Екіпірування готувалося для поїздки на Чемпіонат світу 2026, однак після рішення Томаса Тухеля не включати Фодена до заявки Кук вирішила позбутися підготовлених комплектів. Як повідомляє The Sun, на платформі Vinted з'явилися домашня біла та виїзна червона футболки збірної Англії. Обидві речі мають статус «нові з бірками» та продаються за £70 кожна, хоча їхня офіційна роздрібна ціна становить £89,99.

Ребекка Кук вирішила позбутися залишків підготовчої форми до Чемпіонату світу 2026 фото: Vinted

Футболки були спеціально перероблені в ательє A Vintage Fit. Екіпірування звузили в районі талії, створивши більш приталений силует. Така дизайнерська модифікація коштувала близько £180 за комплект і стала популярною серед партнерок футболістів збірної Англії.

Сторінка Кук на Vinted, якою займається її менеджмент, містить понад 100 речей. Серед них не лише дві футболки національної збірної, а й чотири комплекти «Манчестер Сіті». Таким чином, продаж речей виглядає радше як масштабне розвантаження гардероба, а не винятково реакція на відсутність Фодена на Мундіалі.

Реакція Фодена на пропуск світової першості

Сам 25-річний футболіст спокійно поставився до рішення Тухеля. Під час літнього турне «Манчестер Сіті» він заявив, що використав паузу для відпочинку разом із родиною та відновлення перед новим сезоном. «Я трохи відпочив від футболу, чудово провів час із родиною та просто відновлювався. Входячи в новий сезон, я хочу провести справді гарний рік, максимально допомогти команді, стати одним із лідерів та, сподіваюся, вигравати трофеї!» – сказав Фоден.

Нагадаємо, що лідер «Манчестер Сіті» підписав новий контракт. Він розрахований до літа 2030 року.