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Списаний «Манчестер Юнайтед» нападник отримав пропозицію з Катару – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Списаний «Манчестер Юнайтед» нападник отримав пропозицію з Катару – ЗМІ
Джейдон Санчо матиме нагоду переїхати на Близький Схід
фото: EFE

Зірковий футболіст перебуває у пошуках нового клубу

Катарський «Аль-Райян» накинув оком на колишнього вінгера англійського «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foot Mercato.

Англієць в міжсезоння став вільним агентом. «Аль-Райян» вийшов на Санчо з пропозицією. Реакція нападника наразі невідома, та він збирався розглядати всі варіанти влітку.

Останні роки він виступав на правах оренди за лондонський «Челсі», «Боруссію» з Дортмунда та бірмінгемську «Астон Віллу». Проте, по-справжньому основним виконавцем вінгер був лише в складі німецьких «джмелів». Зокрема, він допоміг «Боруссії» Д вийти до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24.

Санчо в минулій кампанії провів 39 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав лише один гол і три асисти. Раніше нападник також зіграв два повні сезони за МЮ і ще чотири – за дортмундців.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: Джейдон Санчо НОВИНИ ФУТБОЛУ

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