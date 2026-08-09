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Полювання на трансгендерів. Чоловіки-ексбаскетболісти на знак протесту «заявилися» у провідну жіночу лігу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Полювання на трансгендерів. Чоловіки-ексбаскетболісти на знак протесту «заявилися» у провідну жіночу лігу
Правила Жіночої НБА не забороняють прямо виступати спортсменкам, які народилися чоловіками
фото: Iowa State Daily, інстаграм Енеса Кантера Фрідомa

Ройс Вайт та Енес Кантер Фрідом радикально висловилися щодо чутливого питання в американському спорті 

35-річний колишній гравець НБА та екскандидат у Сенат США від Республіканської партії від Міннесоти Ройс Вайт заявив, що ідентифікує себе як жінка для спортивних цілей і планує заявитися на драфт 2027 року провідної жіночої ліги світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Бажання грати з жінками

Заява Вайта пролунала одразу після аналогічної саркастичної ініціативи іншого ексгравця НБА Енеса Кантера Фрідомa. Обидва колишні баскетболісти стверджують, що хочуть перевірити на практиці правила WNBA щодо гендерної ідентичності та допустимості участі трансгендерних спортсменів у жіночій лізі.

У коментарі Fox News Digital Вайт заявив, що готовий вийти на майданчик у перуці та спробувати домінувати у WNBA. Колишній баскетболіст, який має зріст 203 см і вагу близько 118 кг, пояснив свою ініціативу бажанням довести до абсурду, як він вважає, недосконалість чинних правил. Вайт наголосив, що у разі відсутності чіткої заборони з боку ліги готовий скористатися можливістю у власних спортивних та економічних інтересах. За його словами, таким чином він хоче змусити WNBA визначитися з позицією щодо критеріїв допуску спортсменів до жіночих змагань.

Кантер Фрідом, який свого часу виступав за «Нью-Йорк Нікс» та «Бостон Селтікс», зі свого боку заявив, що його команда вивчила регламент WNBA та наполягає на однаковому застосуванні правил до всіх спортсменів. Турецько-американський баскетболіст також позиціонує свою ініціативу як спробу перевірити принципи, які декларує ліга.

«Полювання на трансгендерів» в американському баскетболі

Скандал виник на тлі ширшої дискусії всередині американського спорту. Після низки заяв щодо участі трансгендерних спортсменів у жіночих змаганнях WNBA опинилася в центрі так званої культурної війни. Консервативні медіафігури та активісти підтримали ініціативи колишніх гравців НБА, тоді як представники баскетбольної спільноти виступили з протилежними позиціями. 

Зокрема, окремі гравчині та тренери WNBA (як-от зірка «Голден Стейт Валкіріз» Ґеббі Вільямс чи очільниця «Міннесоти Лінкс» Шеріл Рів) публічно заявляли про готовність підтримувати трансгендерних спортсменок. 

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав указ про заборону трансгендерним жінкам брати участь у жіночих видах спорту

Теги: трансгендер баскетбол WNBA

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