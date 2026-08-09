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ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції
Люка Дінь повернувся до французької столиці
фото: ФК «Парі Сен-Жермен»

Українець Ілля Забарний отримав нового одноклубника

Французький «Парі Сен-Жермен» придбав флангового виконавця бірмінгемської «Астон Вілли» Люки Діня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

ПСЖ віддав за оборонця лише 7 млн євро. Новачок підписав із французьким грандом контракт на три роки. На «Парк де Пренс» він повинен стати дублером португальця Нуну Мендеша.

Дінь вдруге захищатиме кольори парижан. На початку кар'єри він провів два сезони в Парижі після виступів у рідному «Ліллі», але не зміг стати основним футболістом. Далі оборонець грав у чемпіонатах Італії («Рома»), Іспанії («Барселона»), Англії («Евертон», «Астон Вілла»).

У минулому сезоні Дінь провів 44 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав сім результативних передач. На Чемпіонаті світу 2026 оборонець зіграв шість поєдинків.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ Люка Дінь ФК Парі Сен-Жермен

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