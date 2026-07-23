ЛНЗ дебютував у єврокубках матчем проти «Гента» в кваліфікації Ліги конференцій

Віцечемпіон України здобув позитивний результат у прем'єрі на європейській арені

Черкаський ЛНЗ розписав нічию з бельгійським «Гентом» (0:0) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали поєдинок суперники доволі обережно. Фактично перший момент виник аж після екватору стартової 45-хвилинки. Девід вибіг на побачення з воротарем бельгійського гранда, та вирішив його обігрувати й прогадав.

«Буйволи» згодом відповіли своєю змарнованою нагодою. Це Гор не переграв Паламарчука після передачі Канга. А згодом шанс для партнерів створив Араужу, та ніхто з одноклубників не зумів акцентовано пробити в напрямку воріт ЛНЗ.

На початку другої половини «насінники» не використали черговий момент. Цього разу Ассінор обійшов опонента, але не переграв кіпера «Гента». Відповідь «буйволів» у середині тайму була гострішою – після невпевненої гри Паламарчука Гор поцілив у поперечину!

«Гент» додав у темпі та мав ще кілька нагод. Не скористалися моментами Араужу та той же Гор. А з пострілом Вергари через себе в падінні впорався Паламарчук. Між цими атаками бельгійського гранда затесалася спроба з дистанції від Цари – Руф упорався з ударом.

Зрештою, забитих м'ячів глядачі так і не дочекалися. Отже, путівка в наступний етап турніру залишається на кону. Матч-відповідь зіграють 30 липня в Генті.

Ліга конференцій 2026/27. Кваліфікація, другий раунд

ЛНЗ – «Гент» – 0:0

До слова, форвард Сікан оформив розкішний гол у кваліфікації Ліги Європи. Українець відзначився забитим м'ячем за «Андерлехт». У футболці бельгійського гранда він класно виконав штрафний.

Нагадаємо, київське «Динамо» зазнало поразки від ПАОКа в кваліфікації Ліги Європи. Столичний гранд програв домашній поєдинок грецькому колективу (2:3). Голи оформили хавбеки Бражко та Лонвейк.