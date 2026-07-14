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Дешам здивував, назвавши фаворита півфінального матчу мундіалю Іспанія – Франція

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Дешам здивував, назвавши фаворита півфінального матчу мундіалю Іспанія – Франція
Дідьє Дешам: Іспанія – явний фаворит, немає жодних сумнівів
фото: Getty Images

«Завчасний фінал» турніру зіграють 14 липня в Далласі

Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам назвав фаворита майбутнього протистояння Іспанія – Франція у півфіналі Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

У вівторок, 14 липня, відбудеться півфінальний матч Чемпіонату світу 2026, в якому зіграють збірні Іспанії та Франції. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

«Іспанія – явний фаворит, немає жодних сумнівів. Я не намагаюся чинити на них тиск. Вони багато забивають, і при цьому пропустили лише один гол. Саме тому вони – фаворити», – сказав Дешам на пресконференції перед матчем.

Іспанці на шляху до фіналу розгромили Австрію (3:0), здолали Португалію (1:0) та Бельгію (2:1). Також підопічні Луїса де ла Фуенти посіли перше місце в групі. Французи впевнено пройшли групу, посівши перше місце. В плейоф команда Дешама вибила Швецію (3:0), Парагвай (1:0) та Марокко (2:0).

Нагадаємо, суперкомп'ютер Opta назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу з футболу перед поєдинками 1/2 фіналу. Суперкомп'ютер вважає, що збірна Франції є головним фаворитом на перемогу на мундіалі. Імовірність перемоги Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле та їхніх партнерів у турнірі за версією Opta – 33,55%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

  1. Франція – 33,55%
  2. Іспанія – 23,94%
  3. Англія – 22,47%
  4. Аргентина – 20,03%

Перед стартом Чемпіонату світу суперкомп'ютер вважав головним фаворитом турніру збірну Іспанії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Дідьє Дешам

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