Австралійський боєць муай-тай захистив двох жінок під час нападу

19-річному Раяну Макдональду навіть не довелося застосовувати силу проти нападників

19-річний боєць муай-тай Раян Макдональд став героєм соцмереж після того, як втрутився у дорожній конфлікт на шосе Брюс у Квінсленді та допоміг двом молодим дівчатам уникнути фізичної сутички з агресивним водієм фургона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Channel 7 East Coast.

Інцидент потрапив на відеореєстратор. На кадрах видно, як водій фургона спочатку намагається підрізати автомобіль із двома дівчатами, а після цього зупиняється, виходить на дорогу та намагається силою відкрити двері їхньої машини. Макдональд опинився неподалік і, побачивши ситуацію, зупинив власний автомобіль. 19-річний спортсмен підійшов до чоловіка та спробував зупинити конфлікт, не допустивши його переходу до фізичного насильства.

Ситуація стала особливо напруженою після того, як обидва чоловіки зняли футболки посеред дороги. Однак до бійки справа так і не дійшла. Коли агресивний водій дізнався, що перед ним професійний боєць муай-тай із вісьмома перемогами, чотири з яких нокаутом, він відмовився від подальшого протистояння, сів у фургон і поїхав.

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Відео інциденту швидко стало вірусним і зібрало понад три мільйони переглядів у соцмережах. Користувачі масово хвалили Макдональда за те, що він не став використовувати свою спортивну підготовку для бійки, а навпаки — допоміг завершити конфлікт без постраждалих.

«Це найкращий можливий результат – деескалувати ситуацію. Того дня всі повернулися додому неушкодженими», – розповів спортсмен в інтерв'ю Channel Seven.

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