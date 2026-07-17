Арбітр не стримав сліз, дізнавшись про призначення на фінал Чемпіонату світу 2026

Славко Вінчіч емоційно відреагував на новину

Відомий арбітр Славко Вінчіч не стримав емоцій, коли дізнався про призначення на фінал Чемпіонату світу 2026 року з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Досвідчений 46-річний словенський рефері Славко Вінчіч, який є арбітром ФІФА з 2010 року, працюватиме на вирішальному поєдинку цьогорічного мундіалю між збірними Іспанії та Аргентини. Під час того, як голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна назвав його ім'я, Вінчіч не стримав емоцій. Ця подія стала визначним досягненням у його кар'єрі, що викликало щиру радість та овації від колег.

Разом із Славко Вінчічем на цьому матчі працюватимуть його асистенти Томаж Кланчник та Андраж Ковачіч.

На Чемпіонаті світу 2026 Вінчіч відпрацював головним арбітром на трьох матчах, включаючи одну гру у плейоф: Бразилія – Марокко (1:1), Йорданія – Алжир (1:2) та Мексика – Еквадор (2:0) у 1/16 фіналу.

Нагадаємо, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Збірні Іспанії та Аргентини підходять до фіналу без жодної поразки на Чемпіонаті світу 2026. Іспанці розпочали турнір із нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), після чого здобули шість перемог поспіль, тоді як Аргентина виграла всі сім своїх матчів на мундіалі.

Ще до старту чемпіонату світу саме Іспанію аналітики Opta вважали головним фаворитом турніру. Перед турніром чинні чемпіони Європи мали найвищі шанси на титул, тоді як Аргентина посідала четверте місце у рейтингу та поступалася шансами Франції й Англії.