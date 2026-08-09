Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу

Ліонель Мессі був під суттєвим тиском під час мундіалю в Південній Америці

Ненависники легендарного футболіста тричі планували вбити його

Після завершення Чемпіонату світу 2026 у Північній Америці стали відомі деталі численних погроз життю капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі під час турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Заплановані атаки на футболіста

За інформацією The Sun та на основі матеріалів американських правоохоронців, 39-річний футболіст став однією з головних потенційних цілей зловмисників через свій статус найбільшої медійної зірки Мундіалю. Однією з найсерйозніших погроз став дзвінок до аеропорту Далласа напередодні матчу групового етапу між Аргентиною та Йорданією. Невідомий заявив, що разом із двома спільниками планує здійснити збройний напад на стадіон. За словами зловмисника, нападники мали при собі гвинтівки AR-15 та саморобні вибухові пристрої, а головною ціллю був саме Мессі. Також погрози стосувалися футболістів обох збірних та правоохоронців.

В іншому випадку чоловік заявив про намір здійснити самопідрив поруч із капітаном Аргентини. Він стверджував, що має чотири вибухові пристрої та планує використати їх під час перебування команди на одному з об'єктів. Ще один інцидент стався перед матчем 1/8 фіналу Аргентини проти Єгипту в Атланті. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито три вибухові пристрої, заховані у сміттєвих контейнерах на стадіоні. Арену негайно обстежили поліцейські та кінологи зі службовими собаками, однак жодної вибухівки не виявили. Повідомлення виявилося хибним.

Екстремістські плани у соціальних мережах

Окремо американські спецслужби фіксували погрози у соціальних мережах. Наприклад, у мережі X з'являлися повідомлення про наміри окремих радикалів проникнути на стадіони з вибуховими пристроями, закріпленими на тілі, щоб атакувати Мессі та інших учасників турніру.

Фахівці Центру стратегічних і міжнародних досліджень ще до старту Мундіалю попереджали, що найбільш уразливими місцями залишатимуться так звані «м'які цілі» – фан-зони, готелі, ресторани, громадський транспорт, черги біля стадіонів та інші місця масового скупчення людей. Організація 104 матчів у 16 містах США, Канади та Мексики створювала додаткові проблеми для забезпечення безпеки.

Попри серію погроз, жодна із заявлених атак не була реалізована. Американські та міжнародні правоохоронні органи проводили превентивні перевірки й посилили заходи безпеки навколо збірних та найбільш відомих футболістів.

Нагадаємо, що після тривалої хвороби помер батько та агент Ліонеля Мессі Хорхе Мессі.