Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу
Ліонель Мессі був під суттєвим тиском під час мундіалю в Південній Америці
фото: Getty Images

Ненависники легендарного футболіста тричі планували вбити його 

Після завершення Чемпіонату світу 2026 у Північній Америці стали відомі деталі численних погроз життю капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі під час турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun. 

Заплановані атаки на футболіста

За інформацією The Sun та на основі матеріалів американських правоохоронців, 39-річний футболіст став однією з головних потенційних цілей зловмисників через свій статус найбільшої медійної зірки Мундіалю. Однією з найсерйозніших погроз став дзвінок до аеропорту Далласа напередодні матчу групового етапу між Аргентиною та Йорданією. Невідомий заявив, що разом із двома спільниками планує здійснити збройний напад на стадіон. За словами зловмисника, нападники мали при собі гвинтівки AR-15 та саморобні вибухові пристрої, а головною ціллю був саме Мессі. Також погрози стосувалися футболістів обох збірних та правоохоронців.

В іншому випадку чоловік заявив про намір здійснити самопідрив поруч із капітаном Аргентини. Він стверджував, що має чотири вибухові пристрої та планує використати їх під час перебування команди на одному з об'єктів. Ще один інцидент стався перед матчем 1/8 фіналу Аргентини проти Єгипту в Атланті. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито три вибухові пристрої, заховані у сміттєвих контейнерах на стадіоні. Арену негайно обстежили поліцейські та кінологи зі службовими собаками, однак жодної вибухівки не виявили. Повідомлення виявилося хибним.

Екстремістські плани у соціальних мережах

Окремо американські спецслужби фіксували погрози у соціальних мережах. Наприклад, у мережі X з'являлися повідомлення про наміри окремих радикалів проникнути на стадіони з вибуховими пристроями, закріпленими на тілі, щоб атакувати Мессі та інших учасників турніру.

Фахівці Центру стратегічних і міжнародних досліджень ще до старту Мундіалю попереджали, що найбільш уразливими місцями залишатимуться так звані «м'які цілі» – фан-зони, готелі, ресторани, громадський транспорт, черги біля стадіонів та інші місця масового скупчення людей. Організація 104 матчів у 16 містах США, Канади та Мексики створювала додаткові проблеми для забезпечення безпеки.

Попри серію погроз, жодна із заявлених атак не була реалізована. Американські та міжнародні правоохоронні органи проводили превентивні перевірки й посилили заходи безпеки навколо збірних та найбільш відомих футболістів.

Нагадаємо, що після тривалої хвороби помер батько та агент Ліонеля Мессі Хорхе Мессі

Теги: погрози НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жадсон має серйозні проблеми із законом
Колишній лідер «Шахтаря» потрапив за ґрати через домашнє насильство
Вчора, 16:47
Возінья став улюбленцем футбольної публіки
Столиця Чилі влаштувала шалений прийом зірці Чемпіонату світу 2026
3 серпня, 13:15
Руслан Ротань: На суперник – це команда рівня Ліги чемпіонів
Головний тренер «Полісся» оцінив шанси пройти «Копенгаген» в Лізі конференцій
23 липня, 12:16
Ламін Ямаль (в центрі) та компанія поховали чемпіонські надії французької збірної
Крах фаворитів, рекорд Мессі та пересторога для Іспанії. Підсумки 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026
16 липня, 19:30
Англія і Аргентина мають напружену історію особистих зустрічей
Справжня війна на полі. Англія і Аргентина визначили переможця другого півфіналу Чемпіонату світу 2026
16 липня, 00:21
Дмитро Чигринський: Його позиція однозначна, він підтримує Україну
Чигринський пояснив, чому очолив клубу з Кіпру, який належить росіянину
15 липня, 21:14
Імовірність перемоги Мбаппе та його партнерів на мундіалі за версією Opta – 33,55%
Суперкомп'ютер перед матчами 1/2 фіналу визначив головного фаворита Чемпіонату світу
14 липня, 11:15
Календар матчів УПЛ сезону 2026/27
Календар матчів УПЛ сезону 2026/27: українське Класичне та боротьба за чемпіонство
13 липня, 14:15
Кіліан Мбаппе (на передньому плані) підкорив чергове досягнення
Мбаппе встановив новий рекорд чемпіонатів світу та повторив ще один
10 липня, 00:16

Новини

Австралійський боєць муай-тай захистив двох жінок під час нападу
Австралійський боєць муай-тай захистив двох жінок під час нападу
Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу
Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу
В Уругваї футбольний матч спричинив ДТП
В Уругваї футбольний матч спричинив ДТП
Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу
Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу
Полювання на трансгендерів. Чоловіки-ексбаскетболісти на знак протесту «заявилися» у провідну жіночу лігу
Полювання на трансгендерів. Чоловіки-ексбаскетболісти на знак протесту «заявилися» у провідну жіночу лігу
ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції
ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
73K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua