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Колишній нападник «Динамо» і збірної України несподівано завершив кар'єру в 30 років

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Колишній нападник «Динамо» і збірної України несподівано завершив кар'єру в 30 років
Артем Бесєдін був провідним форвардом київського «Динамо»
фото: ФК Динамо

Артем Бесєдін двічі вигравав чемпіонат української Прем’єр-ліги

Колишній форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Бесєдін несподівано вирішив завершити кар’єру професійного футболіста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Футбол 24».

За інформацією джерела, 30-річний нападник після відходу з чеського клубу «Артіс Брно» не займається пошуком нового клубу.

Бесєдін є вихованцем харківського «Металіста» та київського «Динамо». За столичний клуб нападник виступав із 2013 до 2023 року, провівши 143 матчі, в яких забив 35 голів і віддав 13 результативних передач.

Разом із «біло-синіми» форвард двічі ставав чемпіоном України та одного разу вигравав Кубок України. Також у кар’єрі Бесєдіна були виступи за «Металіст», кіпрську «Омонію» та казахстанський «Ордабаси». За збірну України Артем провів 19 поєдинків і відзначився двома голами.

Нагадаємо, центрбек київського «Динамо» Денис Попов переніс операцію у Києві та пропустить стартовий відрізок нового сезону. Оборонець зазнав травми під час тренувальних зборів «біло-синіх». У вихованця «Динамо» діагностували серйозне ушкодження коліна.

За прогнозами лікарів, Попов не повернеться до тренувань щонайменше до жовтня. Столичний гранд не вніс оборонця у заявку на кваліфікацію Ліги Європи. У першому раунді «Динамо» зустрінеться з «Університатею» з румунського Клужа-Напоки.

Попов у минулій кампанії провів лише 22 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи. Центрбек кілька разів випадав із обойми «біло-синіх» через різноманітні ушкодження.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Бесєдін

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