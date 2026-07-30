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Довбик офіційно перейшов в італійську «Болонью»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Довбик офіційно перейшов в італійську «Болонью»
Артем Довбик уклав орендну угоду з клубом «Болонья»
фото: ФК Болонья

Українець проведе наступний сезон в оренді

Клуб італійської Серії A «Болонья» оголосив про перехід форварда збірної України Артема Довбика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Болоньї».

Гравець збірної України перейшов з «Роми» до «Болоньї» на правах оренди до кінця сезону. Частину зарплати українця (3,5 мільйона євро) покриватиме «Рома». Раніше повідомлялося, що «Болонья» має право викупу Довбика орієнтовно за 17 мільйонів євро.

У складі «Болоньї» Довбик боротиметься за місце в основному складі з нідерландцем Тейсом Даллінгою, який у попередньому сезоні взяв участь у 23 матчах, де забив два м'ячі та три асисти. Інший нападник, Сантьяго Кастро, натомість стане повноцінним гравцем «Роми».

Довбик офіційно перейшов в італійську «Болонью» фото 1

Контракт 28-річного Артема належить «Ромі» та діє до червня 2028 року. Довбик провів 18 матчів у складі римського клубу в сезоні 2025/26, в яких забив три голи і віддав два асисти. Трансферна вартість нападника становить 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Довбик дав згоду на перехід до клубу «Дженоа». Форвард був готовий підписати контракт із генуезьким клубом до 2031 року. Йшлося про схему «1 сезон оренди + 4 роки повноцінної угоди».

Пропозицію «Ромі» щодо оренди Довбика також робив іспанський «Бетіс». Перед цим клубу зі Севільї не вдалося безпосередньо підписати українця, який вже виступав у чемпіонаті Іспанії за «Жирону». «Бетіс» був готовий сплатити 15-16 мільйонів євро. «Вовки» вважали таку суму надто низькою.

Також повідомлялося, що Довбик готовий залишити «Рому», оскільки не входить до планів головного тренера команди Джан П’єро Гасперіні.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рома Артем Довбик ФК «Болонья»

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