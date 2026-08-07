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Десятки тисяч вболівальників влаштували фантастичне шоу під час презентації Салаха

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Десятки тисяч вболівальників влаштували фантастичне шоу під час презентації Салаха
Салаха тепло зустріли у Туреччині

Салах підписав із «Трабзонспором» контракт на два роки

Турецький «Трабзонспор» офіційно презентував свого зіркового новачка – єгипетського форварда Мохамеда Салаха. Про це повідомляє «Главком».

Салах підписав із клубом контракт на два роки.

Десятки тисяч вболівальників «Трабзонспора» прийшли на презентацію зіркового новачка клубу.

Також тисячі фанатів зустрічали Салаха в аеропорту.

«Дуже щасливий опинитися в такій неймовірній атмосфері. Ніколи не бачив нічого подібного. Я досягав успіху всюди, де грав. Хочу досягти успіху і в «Трабзонспорі», – заявив Салах.

У складі «Трабзонспору» грають також два українські футболісти – Руслан Малиновський та Арсеній Батагов.

Попереднім клубом форварда був англійський «Ліверпуль», який він залишив цього літа.

У складі «Ліверпуля» Салах став дворазовим чемпіоном Англії (2019/2020, 2024/2025), переможцем Ліги чемпіонів (2018/2019) та клубного чемпіонату світу (2019), а також володарем Кубка країни (2021/2022), Кубка англійської ліги (2021/2022, 2023/2024), Суперкубку Англії (2022) та Суперкубку УЄФА (2019).

У минулому сезоні Салах провів 41 матч на клубному рівні – відзначився 12 забитими голами та 10 гольовими передачами.

Нагадаємо, «Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу.

Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.

Кожен із них став важливою віхою в історії клубу:

  • 1927 рік – заснування клубу
  • 1961 рік – перший чемпіонський титул у СРСР
  • сезон 1975/74 – кияни виграли Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА,
  • 1986 рік – повторне здобуття Кубка володарів кубків
Теги: ФК «Трабзонспор» Мохамед Салах НОВИНИ ФУТБОЛУ

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