Десятки тисяч вболівальників влаштували фантастичне шоу під час презентації Салаха
Салах підписав із «Трабзонспором» контракт на два роки
Турецький «Трабзонспор» офіційно презентував свого зіркового новачка – єгипетського форварда Мохамеда Салаха. Про це повідомляє «Главком».
Салах підписав із клубом контракт на два роки.
Десятки тисяч вболівальників «Трабзонспора» прийшли на презентацію зіркового новачка клубу.
O BİZE, BİZ ONA 😍 pic.twitter.com/dSYIaNjOdl— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026
Також тисячі фанатів зустрічали Салаха в аеропорту.
«Дуже щасливий опинитися в такій неймовірній атмосфері. Ніколи не бачив нічого подібного. Я досягав успіху всюди, де грав. Хочу досягти успіху і в «Трабзонспорі», – заявив Салах.
У складі «Трабзонспору» грають також два українські футболісти – Руслан Малиновський та Арсеній Батагов.
Попереднім клубом форварда був англійський «Ліверпуль», який він залишив цього літа.
У складі «Ліверпуля» Салах став дворазовим чемпіоном Англії (2019/2020, 2024/2025), переможцем Ліги чемпіонів (2018/2019) та клубного чемпіонату світу (2019), а також володарем Кубка країни (2021/2022), Кубка англійської ліги (2021/2022, 2023/2024), Суперкубку Англії (2022) та Суперкубку УЄФА (2019).
У минулому сезоні Салах провів 41 матч на клубному рівні – відзначився 12 забитими голами та 10 гольовими передачами.
Нагадаємо, «Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу.
Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.
Кожен із них став важливою віхою в історії клубу:
- 1927 рік – заснування клубу
- 1961 рік – перший чемпіонський титул у СРСР
- сезон 1975/74 – кияни виграли Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА,
- 1986 рік – повторне здобуття Кубка володарів кубків
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