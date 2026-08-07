Десятки тисяч вболівальників влаштували фантастичне шоу під час презентації Салаха

Салах підписав із «Трабзонспором» контракт на два роки

Турецький «Трабзонспор» офіційно презентував свого зіркового новачка – єгипетського форварда Мохамеда Салаха. Про це повідомляє «Главком».

Салах підписав із клубом контракт на два роки.

Десятки тисяч вболівальників «Трабзонспора» прийшли на презентацію зіркового новачка клубу.

Також тисячі фанатів зустрічали Салаха в аеропорту.

«Дуже щасливий опинитися в такій неймовірній атмосфері. Ніколи не бачив нічого подібного. Я досягав успіху всюди, де грав. Хочу досягти успіху і в «Трабзонспорі», – заявив Салах.

У складі «Трабзонспору» грають також два українські футболісти – Руслан Малиновський та Арсеній Батагов.

Попереднім клубом форварда був англійський «Ліверпуль», який він залишив цього літа.

У складі «Ліверпуля» Салах став дворазовим чемпіоном Англії (2019/2020, 2024/2025), переможцем Ліги чемпіонів (2018/2019) та клубного чемпіонату світу (2019), а також володарем Кубка країни (2021/2022), Кубка англійської ліги (2021/2022, 2023/2024), Суперкубку Англії (2022) та Суперкубку УЄФА (2019).

У минулому сезоні Салах провів 41 матч на клубному рівні – відзначився 12 забитими голами та 10 гольовими передачами.

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