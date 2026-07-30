Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Перуанський клуб знайшов незвичний спосіб уникнути банкрутства

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Перуанський клуб знайшов незвичний спосіб уникнути банкрутства
«Депортіво Мунісіпаль» переживає важкі часи, пов'язані з поганими результатами
фото: Deportivo Municipal

Нова форма перуанського клубу фактично врятувала його від банкрутства

Перуанський футбольний клуб «Депортіво Мунісіпаль» привернув увагу футбольного світу нестандартною ідеєю, яка допомогла йому впоратися з фінансовими труднощами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Comercio Peru. 

1000 спонсорів на одній формі

Команда, що цього тижня відзначила своє 91-річчя, знайшла нестандартний спосіб покращити фінансове становище, запустивши масштабну краудфандингову кампанію. Клуб запропонував усім охочим придбати одне з 1000 рекламних місць на новій ігровій футболці. Вартість кожного логотипа становила 60 доларів, а всі доступні слоти були розкуплені менш ніж за три місяці. У підсумку «Депортіво Мунісіпаль» зібрав 60 тисяч доларів, які будуть використані для покриття поточних витрат клубу та підготовки до нового сезону.

До незвичної ініціативи долучилися не лише віддані вболівальники та фанатські об'єднання, а й десятки представників малого та середнього бізнесу. Серед власників рекламних місць опинилися пекарні, ювелірні магазини, зоокрамниці, ресторани, будівельні компанії, фінансові установи та інші місцеві підприємства. Для багатьох із них участь у проєкті стала не лише рекламною можливістю, а й способом підтримати один із найстаріших футбольних клубів країни у складний для нього період.

Популярність особливого комплекту форми

Нове джерсі, повністю вкритий сотнями логотипів, швидко стало вірусним у соціальних мережах та привернуло увагу футбольної спільноти далеко за межами Перу. Незвичайний дизайн перетворився на символ єдності клубу зі своїми прихильниками та боротьби за виживання після кількох років серйозних фінансових труднощів. За цей час «Депортіво Мунісіпаль» пережив три поспіль пониження в класі, втратив значну частину доходів і опинився на межі існування, тому підтримка громади стала для нього надзвичайно важливою.

Паралельно клуб відкрив передпродаж незвичайного джерсі через виробника EOO Sports. Акційну ціну встановили на рівні 119,2 перуанського соля (близько 32 доларів), тоді як після офіційного старту продажів вартість форми зросте до 149 солів. Власники рекламних слотів отримали додатковий бонус у вигляді 35-відсоткової знижки на придбання футболки, що стало ще одним способом подякувати тим, хто фінансово підтримав клуб.

Попри успішну кампанію поза футбольним полем, спортивні результати «Депортіво Мунісіпаль» поки не відповідають очікуванням уболівальників. Нещодавно команда припинила боротьбу за Кубок Перу, зігравши в основний час унічию 2:2 зі «Спорт Хумая», після чого поступилася супернику в серії післяматчевих пенальті з рахунком 1:4. Водночас у клубі сподіваються, що фінансова стабілізація завдяки підтримці вболівальників і місцевого бізнесу допоможе не лише вирішити нагальні економічні проблеми, а й поступово повернути команду до успішних виступів на футбольному полі.

Нагадаємо, що «Реал» презентував виїзну форму на новий сезон

Теги: спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У активі 42-річного Реункова є бронзова медаль Чемпіонату Європи 2014 з марафонського бігу
Чемпіон Росії з марафонського бігу потрапив під колеса авто
28 липня, 13:53
Для 17-річного українця це вже другий подіум поточного сезону
Український пілот вдруге за сезон піднявся на подіум Формули-4
28 липня, 01:16
Потенційною жертвою гандболіста називають його цивільну дружину
Французький гандбольний клуб відсторонив віцекапітана через звинувачення у зґвалтуванні
25 липня, 13:46
Дарвін Нуньєс отримав нагоду повернутися до Європи
«Барселона» знайшла альтернативу на випадок невдачі з трансфером Альвареса – ЗМІ
23 липня, 19:14
Команда Руслана Ротаня розпочинатиме новий сезон
«Полісся» – «Копенгаген». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги конференцій Реклама
23 липня, 11:30
Джанні Інфантіно не отримає підтримку чергового розширення чемпіонату світу з боку УЄФА
Стало відомо, хто виступає проти розширення Чемпіонату світу з футболу до 64 команд
14 липня, 13:44
ФІФА та УЄФА у 2022 році усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою
Пропагандисти назвали країни Європи, які виступають проти повернення Росії в міжнародний футбол
10 липня, 17:39
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
Стали відомі чотири збірні, які зіграють в 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
6 липня, 09:43
Стадіон «Ацтека» під час ЧС-2026 називається «Мехіко-Сіті»
Мексика оновила кілька рекордів після перемоги над Еквадором на Чемпіонаті світі
1 липня, 12:10

Новини

Український кіберспортсмен був засуджений через договірні матчі
Український кіберспортсмен був засуджений через договірні матчі
Суркіс-молодший дебютував за «Динамо» в єврокубках
Суркіс-молодший дебютував за «Динамо» в єврокубках
Чергова спортивна федерація повернула росіян з прапором до змагань
Чергова спортивна федерація повернула росіян з прапором до змагань
Перуанський клуб знайшов незвичний спосіб уникнути банкрутства
Перуанський клуб знайшов незвичний спосіб уникнути банкрутства
«Манчестер Сіті» визначився з цінником на чемпіона світу – джерело
«Манчестер Сіті» визначився з цінником на чемпіона світу – джерело
«Карпати» оформили перехід легіонера з чемпіонату Іспанії
«Карпати» оформили перехід легіонера з чемпіонату Іспанії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Сьогодні, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua