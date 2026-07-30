Перуанський клуб знайшов незвичний спосіб уникнути банкрутства

Нова форма перуанського клубу фактично врятувала його від банкрутства

Перуанський футбольний клуб «Депортіво Мунісіпаль» привернув увагу футбольного світу нестандартною ідеєю, яка допомогла йому впоратися з фінансовими труднощами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Comercio Peru.

1000 спонсорів на одній формі

Команда, що цього тижня відзначила своє 91-річчя, знайшла нестандартний спосіб покращити фінансове становище, запустивши масштабну краудфандингову кампанію. Клуб запропонував усім охочим придбати одне з 1000 рекламних місць на новій ігровій футболці. Вартість кожного логотипа становила 60 доларів, а всі доступні слоти були розкуплені менш ніж за три місяці. У підсумку «Депортіво Мунісіпаль» зібрав 60 тисяч доларів, які будуть використані для покриття поточних витрат клубу та підготовки до нового сезону.

До незвичної ініціативи долучилися не лише віддані вболівальники та фанатські об'єднання, а й десятки представників малого та середнього бізнесу. Серед власників рекламних місць опинилися пекарні, ювелірні магазини, зоокрамниці, ресторани, будівельні компанії, фінансові установи та інші місцеві підприємства. Для багатьох із них участь у проєкті стала не лише рекламною можливістю, а й способом підтримати один із найстаріших футбольних клубів країни у складний для нього період.

Популярність особливого комплекту форми

Нове джерсі, повністю вкритий сотнями логотипів, швидко стало вірусним у соціальних мережах та привернуло увагу футбольної спільноти далеко за межами Перу. Незвичайний дизайн перетворився на символ єдності клубу зі своїми прихильниками та боротьби за виживання після кількох років серйозних фінансових труднощів. За цей час «Депортіво Мунісіпаль» пережив три поспіль пониження в класі, втратив значну частину доходів і опинився на межі існування, тому підтримка громади стала для нього надзвичайно важливою.

Паралельно клуб відкрив передпродаж незвичайного джерсі через виробника EOO Sports. Акційну ціну встановили на рівні 119,2 перуанського соля (близько 32 доларів), тоді як після офіційного старту продажів вартість форми зросте до 149 солів. Власники рекламних слотів отримали додатковий бонус у вигляді 35-відсоткової знижки на придбання футболки, що стало ще одним способом подякувати тим, хто фінансово підтримав клуб.

Попри успішну кампанію поза футбольним полем, спортивні результати «Депортіво Мунісіпаль» поки не відповідають очікуванням уболівальників. Нещодавно команда припинила боротьбу за Кубок Перу, зігравши в основний час унічию 2:2 зі «Спорт Хумая», після чого поступилася супернику в серії післяматчевих пенальті з рахунком 1:4. Водночас у клубі сподіваються, що фінансова стабілізація завдяки підтримці вболівальників і місцевого бізнесу допоможе не лише вирішити нагальні економічні проблеми, а й поступово повернути команду до успішних виступів на футбольному полі.

Нагадаємо, що «Реал» презентував виїзну форму на новий сезон.