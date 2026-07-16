«Універсітатя Клуж» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Столичний гранд позмагається за місце в наступному раунді

Сьогодні, 16 липня 2026 року, «Універсітатя» з румунського Клужа-Напоки на стадіоні «Арена Клуж» прийме київське Динамо в рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Універсітатя Клуж» – «Динамо»

Шанси підопічних Ігоря Костюка на 13:00 16 липня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На потенційну перемогу «студентів» закладено коефіцієнт 5,13. Зате на ймовірний успіх «біло-синіх» виставлено бал 1,62. Нічию в основний час оцінено кефом 4,23. Промовиста ситуація склалася з проходом у другий раунд кваліфікації турніру. На путівку «Універсітаті Клуж» закладено бал 3,62. Тим часом на поступ «Динамо» виставлено коефіцієнт 1,29. Натомість на тотал менше 1,5 запропоновано кеф 3,46.

Передматчевий стан команд

Після нульової нічиєї минулого тижня команда Крістіано Бергоді зійшлася з «Універсітатею Крайовою» за Суперкубок Румунії. Основний час завершився бойовим миром (1:1), а в серії пенальті «Універсітатя Клуж» зазнала невдачі (3:5). Єдиний м'яч у складі «студентів» оформив форвард Алієв.

Натомість вітчизняний гранд наступного дня після поєдинку в єврокубку зіграв контрольний матч. «Динамо» переграло «Радом'як» (4:2) із польського Радома. Голами відзначилися хавбек Буяльський (дубль), вінгер Огундана та нападник Герич. Тренерський штаб Костюка задіяв виконавцв, які не вийшли в старті на «Універсітатю Клуж».

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Історія очних зустрічей

Минулого тижня команди перетнулися вперше. Попри намагання суперників, поєдинок завершився без забитих м'ячів. Футболісти «Динамо» виконали 27 ударів у напрямку воріт. Зокрема, шість разів вони влучили в рамку. Проте, відкрити рахунок «біло-синім» не судилося. «Студенти» спромоглися лише на три удари в напрямку воріт Нещерета.

Де дивитися матч «Універсітатя Клуж» – «Динамо»

Наживо протистояння транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2» . Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:30 за київським часом.