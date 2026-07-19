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Іспанія – Аргентина. Прогноз і анонс на фінал Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Іспанія – Аргентина. Прогноз і анонс на фінал Чемпіонату світу 2026
Мікель Меріно став секретною зброєю іспанської збірної
фото: Getty Images

Чемпіони Європи та Південної Америки визначать найсильнішого на планеті

Сьогодні, 19 липня 2026 року, збірна Іспанії на арені «МетЛайф Стедіум» в американському Іст-Резерфорді протистоятиме національній команді Аргентини в рамках фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Іспанія – Аргентина

Шанси підопічних Луїса де ла Фуенте на 14:10 19 липня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На потенційний успіх «Фурії Рохи» запропоновано коефіцієнт 2,35. Тим часом на ймовірну перемогу аргентинців закладено кеф 3,51. На нічию в основний час виставлено бал 3,12. Схожа ситуація склалася щодо переможця Кубка світу. Титул іспанської збірної оцінено коефіцієнтом 1,67. Натомість на трофей для «альбіселесте» запропоновано кеф 2,31. Зате на тотал менше 1,5 виставлено бал 3,17.

Передматчевий стан команд

На шляху до фіналу Іспанія здолала всіх суперників у плейоф за 90 хвилин. Спершу команда де ла Фуенте розгромила збірну Австрії (3:0) з голами форварда Оярсабаля (дубль) та оборонця Порро. Далі «Фурія Роха» переграла Португалію (1:0) завдяки забитому м'ячу хавбека Меріно. У чвертьфіналі збірна Іспанії здолала Бельгію (2:1) стараннями півзахисника Руїса та того ж Меріно. А в 1/2 фіналу піренейці перемогли Францію (2:0) з голами Оярсабаля та Порро.

Натомість збірна Аргентини в плейоф двічі грала овертайми. Спершу підопічні Ліонеля Скалоні лише в додатковий час дотиснули Кабо-Верде (3:2) зусиллями нападника Мессі, оборонця Лісандро Мартінеса та з автоголом центрбека Боржеса. У рамках 1/8 фіналу «альбіселесте» переграли збірну Єгипту (3:2) завдяки забитим м'ячам оборонця Ромеро, того ж Мессі та хавбека Фернандеса. Далі в овертаймі Аргентина здолала збірну Швейцарію (3:1) стараннями півзахисника Мак Аллістера та нападників Альвареса та Лаутаро Мартінеса. У півфіналі команда Скалоні переграла Англію (2:1) з голами Фернандеса та Лаутаро Мартінеса.

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Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли 14 матчів. Жодна з команд не здобула переваги в протистоянні, оформивши по шість перемог. Щоправда, тотальна більшість поєдинків (13) були товариськими.

Єдиний матч із турнірним значенням відбувся на груповому етапі Чемпіонату світу 1966. Тоді перемогу здобула збірна Аргентини (2:1). Нападник Артіме оформив дубль. У складі Іспанії голом відзначився хавбека Піррі.

Де дивитися матч Іспанія – Аргентина

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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