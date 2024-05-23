У Росії впали ціни на портрети Патрушева та Шойгу

Ще кілька днів тому портрети Шойгу можна було замовити за 2 тис. рублів. Тепер їх можна купити з великою знижкою всього за 700 рублів

Російські маркетплейси в інтернеті почали пропонувати портрети ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та секретаря радбезу Миколи Патрушева зі значною знижкою, починаючи з моменту, коли вказані політики були звільнені президентом РФ Володимиром Путіним з посад, які вони займали раніше.

Так, портрет Миколи Патрушева коштує тепер замість 1700 трохи більше 1000 рублів.

Щодо портретів Сергія Шойгу, то ще кілька днів тому їх можна було замовити за 2 тис. рублів. Тепер їх можна купити з великою знижкою всього за 700 рублів.

«Мабуть, щось сталося?», – жартівливо відреагував на падіння попиту на портрети Шойгу і Патрушева Макс Гардуз.

«Швидше б рухнула ціна на портрет кремлівського пересидента (йдеться про Володимира Путіна, який пересидів у президентькому кріслі усі допустимі терміни – «Главком»)», відреагував на падіння попиту на портрети Шойгу і Патрущева користувач мережі Х Пітер Гісбрехт.

Нагадаємо, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, пішов у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього. Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.

Як повідомлялося, Володимир Путін робить заміни керівників, зокрема у Міноборони РФ, для посилення підготовки до затяжної війни в України та, ймовірно, до майбутньої конфронтації з НАТО. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, такі перестановки після президентських «виборів» у Росії свідчать про те, що Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні і, можливо, підготовки до конфронтації з НАТО.

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