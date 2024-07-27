Дві українки вийшли до чвертьфіналу Олімпіади з фехтування на шпазі

Чвертьфінали розпочнуться о 16:50 за київським часом

Українка Влада Харькова та Олена Кривицька вийшли до 1/4 фіналу Олімпіади з фехтування на шпазі.

Кривицька у 1/8 фіналу у напруженому поєдинку перемогла Сяо Руєн із Канади – 15:14.

Харькова у поєдинку за місце в 1/4 фіналу впевнено перемогла японку Йошімуру Міхо – 15:10.

Інша українка Джоан-Фейбі Бежура зазнала поразки в 1/16 фіналу. Вона поступилася француженці Ауріан Малло-Бретон – 13:14.

Чвертьфінали розпочнуться о 16:50 за київським часом.

Нагадаємо, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Раніше повідомлялося, що речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив в коментарі телеканалу «Еспресо», що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі. За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, вони до останнього не знають всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.