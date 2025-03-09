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Дрони пошкодили підприємство на Черкащині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дрони пошкодили підприємство на Черкащині
Наслідки нічної атаки дронів на Черкащину
фото: ДСНС

У межах Черкаської області сили ППО знищили дев’ять російських БпЛА

Російські терористи вночі атакували безпілотниками Черкащину. Про це повідомляє «Главком» з поиланням на очільника місцевої ОВА Ігоря Табурця.

«Ще одна ніч, коли захисники боронили наші громади від загроз із повітря. Від ворожої агресії постраждало одне з підприємств», – йдеться в повідомленні.

Проте рятувальники оперативно виконали потрібний комплекс заходів із ліквідації наслідків. Загроз для життя чи здоров'я жителів немає. Зазначається, що ситуація на постійному моніторингу.

У межах області загалом знищили дев’ять російських БпЛА. Минулось без потерпілих. Звернень щодо пошкодження майна населення наразі теж немає.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня 2025 року російські загарбники атакували Україну 119-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

Ввечері 8 березня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Запоріжжя. Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу. Триває ліквідація наслідків атаки, всі екстрені служби на місці.

Також сьогодні опівночі російські БпЛА атакували Ізюмський та Чугуївський райони Харківщини

Зокрема, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто. Спалахнула пожежа на площі 50 м². У с. Кочеток ударом пошкоджено будівлю дитячого закладу, горіли конструктивні елементи.

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Теги: дрон Черкащина війна окупанти

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