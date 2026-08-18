Ще одна країна відкликала підтримку Інфантіно на виборах президента ФІФА

Інфантіно було обрано очільником ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року

Наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року

Ізраїльська футбольна асоціація відкликала підтримку кандидатури Джанні Інфантіно на виборах президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Про це інформує «Главком» з посиланням на Sky News.

«Останні події призвели до безпрецедентної кризи довіри між УЄФА та іншими конфедераціями, з одного боку, та ФІФА – з іншого, у питаннях управління світовим футболом. Розбіжності між сторонами здаються глибокими, суттєвими та важливими, що змушує всі зацікавлені сторони переглянути подальший шлях.

За обставин, що склалися, у нас немає іншого вибору, окрім як відкликати наш попередній лист підтримки, щиро сподіваючись, що плідний діалог між усіма сторонами зрештою дозволить відновити спільне бачення і належний напрямок розвитку світового футболу», – йдеться у листі, який написав ФІФА голова ізраїльської федерації та член виконавчого комітету УЄФА Моше Зуарес.

На тлі конфлікту через план Інфантіно, що зірвався, залучити приватних інвесторів до комерційних прав на Чемпіонат світу все більше футбольних організацій дистанціюються від чинного президента ФІФА.

Інфантіно було обрано очільником ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року. Наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.