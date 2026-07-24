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Дворкович призупинив виконання повноважень президента ФІДЕ після потрапляння під санкції ЄС

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дворкович призупинив виконання повноважень президента ФІДЕ після потрапляння під санкції ЄС
Дворкович став фігурантом санкційних списків ЄС

Росіянин Дворкович очолив ФІДЕ у 2018 році

Росіянин Аркадій Дворкович ухвалив рішення призупинити виконання своїх повноважень та обов'язків як президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) на період дії санкцій з боку Євросоюзу. Відповідну заяву Дворковича опублікувала пресслужба ФІДЕ, інформує «Главком».

Згідно зі статутом ФІДЕ, обов'язки президента організації виконуватиме заступник Дворковича індієць Вішванатан Ананд.

«Було опубліковано рішення ЄС про включення мого імені до 21-го санкційного списку. Хочу однозначно заявити, що вважаю це рішення незаконним і несправедливим, і воно буде негайно оскаржене всіма можливими способами. Я впевнений, що справедливість переможе.

Однак, враховуючи, що до винесення офіційного рішення суду та/або скасування або зміни такого рішення ці санкції можуть перешкоджати стабільному функціонуванню ФІДЕ, я прийняв рішення добровільно призупинити виконання своїх повноважень та обов'язків як президент ФІДЕ з негайним набранням чинності та на весь період дії санкцій», – заявив Дворкович.

Росіянин очолив організацію у 2018 році, у 2022 році його було переобрано на цю посаду. Наступні вибори глави ФІДЕ відбудуться 26-27 вересня 2026 року.

Нагадаємо, Євросоюз вніс до санкційного списку ключових російських спортивних функціонерів – Михайла Дегтярьова та Аркадія Дворковича.

«Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України. Аркадій Дворкович просуває інтереси Кремля, обіймаючи посаду президента Міжнародної федерації шахів. Обидва вони послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті. Включення їх до санкційного списку ЄС підтверджує: кремлівським діячам та їхнім лобістам немає місця у цивілізованому», – зазначив міністр молоді і спорту України Матвій Бідний.

Теги: санкції спорт шахи

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