11-річна балерина стала абсолютною чемпіонкою світу та розчулила українців (відео)

Поліна Денис перемогла в номінації Children Solo Ballet Repertoire у віковій категорії 10–12 років

Поліна Денис перемогла у міжнародному конкурсі в Ірландії

Українська балерина Поліна Денис здобула звання абсолютної чемпіонки світу. Юна спортсменка не стримала емоцій під час нагородження та розчулила українців у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на спільний допис Поліни Денис та її тренерки Асі Коваленко.

Так, Поліна Денис взяла участь у світовому чемпіонаті Dance World Cup, який пройшов в Дубліні (Ірландія). Українка перемогла в номінації Children Solo Ballet Repertoire у віковій категорії 10–12 років. У змаганнях також взяли участь понад 11 500 тис. танцівників із 64 країн світу.

«Це досягнення стало яскравим підтвердженням високого рівня української балетної школи та приводом для гордості за Україну на світовій сцені», – зазначили у балетній школі спортсменки.

На кадрах, які опублікувала тренерка Поліни Денис, дівчинка стоїть на сцені, обгорнута в прапор України. Коли балерину нагороджували, вона не стримала емоцій та розплакалася на сцені, проте вже через декілька секунд підняла свою нагороду та продемонструвала своє досягнення.

У коментарях під дописами із цим відео, яке розлетілося мережею українці раділи за юну чемпіонку світу. Користувачі залишали привітання та побажання балерині:

«Так! Золота дівчинка, дякуємо тобі!»

фото: скриншот Instagram

«Вітаємо!»

«Гордість України»

фото: скриншот Instagram

«Неймовірне поєднання тендітності та сили в Поліни. Вітаємо з перемогою! Пишаємося!»

«Щирі вітання Вам, зірочка України!»

фото: скриншот Instagram

«Тільки їй, тренеру й батькам відомо, скільки праці за цим усім. Вітаємо, зіронька!»

«Боже, яка ж ти молодчинка!»

фото: скриншот Instagram

«Гордість України, ця тендітна дівчинка!»

«Молодець! Гордість нації!»

фото: скриншот Instagram

«Ти велика молодець!»

Серед коментаторів були й зірки, зокрема тренерку Поліни Денис привітала співачка Світлана Тарабарова:

фото: скриншот Instagram

«Ася Коваленко, ти фантастична».

Нагадаємо, українська шахістка Анастасія Гнатишин тріумфувала на Чемпіонаті Європи 2026 з класичних шахів. 15-річна львів'янка стала найкращою на турнірі в грузинському Батумі. Упродовж змагань Гнатишин набрала 9 очок.