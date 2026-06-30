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Дзюдоїстка Цуркан, яка відмовилася виступати за Україну, виграла Чемпіонат Європи серед кадетів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дзюдоїстка Цуркан, яка відмовилася виступати за Україну, виграла Чемпіонат Європи серед кадетів
У фіналі представниця Словенії Іларія Цуркан здолала грузинку Тінатін Гулбані
фото: IJF

У півфіналі Цуркан, яка тепер представляє Словенію, перемогла представницю України Аріну Машуренко

Дзюдоїстка Іларія Цуркан, яка відмовилася змагатися за Україну, здобула для Словенії золоту нагороду Чемпіонату Європи серед кадетів. Про це повідомляє «Главком».

У півфіналі вагової категорії до 63 кг Цуркан перемогла українку Аріну Машуренко.

Вже у фіналі представниця Словенії здолала грузинку Тінатін Гулбані та здобула золото Чемпіонату Європи серед кадетів. 

Аріна Машуренко у поєдинку за бронзу перемогла сербку Ніну Адріч та принесла до скарбнички збірної України бронзову нагороду.

Іларія Цуркан, яка була однією з головних юних надій українського дзюдо, у минулому році відмовилася представляти Україну на міжнародному рівні. Після цього вона здобула срібло кадетського Чемпіонату світу у складі збірної Словенії.

У липні минулого року Цуркан у складі збірної України стала переможницею Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

«Ця медаль – для моєї країни, для моєї сім’ї», – стверджувала тоді Цуркан.

Брат Іларії Ігор Цуркан, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи серед юніорів, також з минулого року представляє Словенію на міжнародному рівні.

Нагадаємо, українець Хазар Гейдаров став чемпіон Європи з дзюдо серед кадетів

У боротьбі за золото юний українець здолав представника Туреччини та став чемпіоном Європи серед кадетів.

Теги: спорт дзюдо

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