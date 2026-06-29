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Жіноча збірна України з регбі-7 виграла Чемпіонат Європи у дивізіоні Trophy

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жіноча збірна України з регбі-7 виграла Чемпіонат Європи у дивізіоні Trophy
Жіноча збірна України з регбі-7 здобула право наступного сезону виступати в елітному дивізіоні Championship
фото: @rugbyukraine

У фінальному поєдинку збірна України зійшлася з командою Італії

Жіноча збірна України з регбі-7 стала переможницею Чемпіонату Європи у дивізіоні Trophy. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Фінал другого туру континентальної першості відбувся у Кишиневі (Молдова). 

Вже у Кишиневі, на шляху до трофея, українки впевнено виграли свою групу. У плейоф наша збірна спершу здобула «суху» перемогу у чвертьфіналі над Австрією (31:0), а згодом у напруженому півфіналі обіграла господарок турніру – збірну Молдови (15:14).

У фінальному поєдинку збірна України зійшлася з командою Італії. Матч завершився на нашу користь із рахунком 10:5.

Завдяки цьому результату жіноча збірна України не лише забезпечила підсумкове перше місце в загальному заліку, але й здобула право наступного сезону виступати в елітному дивізіоні Championship, де змагатиметься з найсильнішими командами Європи.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: регбі спорт

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