Гейдаров здобув золото Чемпіонату Європи з дзюдо серед кадетів
Континентальна першість з дзюдо серед спортсменів до 18 років стартувала в Іспанії
Українець Хазар Гейдаров став чемпіон Європи з дзюдо серед кадетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
Континентальна першість з дзюдо серед спортсменів до 18 років стартувала в Іспанії.
Перший змагальний день став успішним для збірної України. Троє юних дзюдоїстів пробилися до медальних матчів.
Хазар Гейдаров надуспішно пройшов сітку у ваговій категорії до 60 кг, вийшовши до фіналу.
У боротьбі за золото юний українець здолав представника Туреччини та став чемпіоном Європи серед кадетів.
Поступилися у сутичках за бронзу та посіли 5 місця: Софія Паламаренко (до 40 кг) та Віталій Лихогляд (до 55 кг).
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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