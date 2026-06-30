Гейдаров здобув золото Чемпіонату Європи з дзюдо серед кадетів

У боротьбі за золото юний українець здолав представника Туреччини та став чемпіоном Європи серед кадетів

Континентальна першість з дзюдо серед спортсменів до 18 років стартувала в Іспанії

Українець Хазар Гейдаров став чемпіон Європи з дзюдо серед кадетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Континентальна першість з дзюдо серед спортсменів до 18 років стартувала в Іспанії.

Перший змагальний день став успішним для збірної України. Троє юних дзюдоїстів пробилися до медальних матчів.

Хазар Гейдаров надуспішно пройшов сітку у ваговій категорії до 60 кг, вийшовши до фіналу.

У боротьбі за золото юний українець здолав представника Туреччини та став чемпіоном Європи серед кадетів.

Поступилися у сутичках за бронзу та посіли 5 місця: Софія Паламаренко (до 40 кг) та Віталій Лихогляд (до 55 кг).

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.