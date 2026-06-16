Перший віцепрезидент НОК: Ми позбавляємо російських спортсменів права на можливість реалізуватися
Перевезенцев: Основна ідея санкційної політики – щоб державі, яка порушує правила міжнародної поведінки, стало некомфортно в усіх вимірах
Перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Олексій Перевезенцев в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» поділився думками, чому робота щодо відсторонення спортсменів з країн-агресорів від міжнародних змагнь є важливою.
«У чому полягає взагалі основна ідея санкційної політики – в тому, щоб державі, яка порушує якісь правила міжнародної поведінки, стало некомфортно в усіх вимірах.
Таким чином, ми створюємо підґрунтя для незадоволення частини суспільства. Зокрема, тієї частини суспільства, яка цікавиться спортом. А спортом цікавиться велика кількість людей в Росії, багато з них незадоволені тим, що РФ відсутня в світовому спорті. Я вже не кажу безпосередньо про спортсменів. Ця робота – частина діяльності зі спонукання до миру.
Всі сентименти, які можуть бути щодо цієї теми… Ми позбавляємо російських спортсменів права на можливість реалізуватися? Так, позбавляємо. І таким чином створюємо елемент невдоволення політикою, яку проводить відповідний правлячий режим. От і все. Оце так це треба сприймати», – зазначив Перевезенцев.
Нагадаємо, Олексій Перевезенцев прокоментував відсторонення українського скелетоніста Владислава Гераскевича від Олімпійських ігор.
«Це був мужній вчинок Владислава. Повертаючись назад, я думаю, що МОК, можливо, вчинив би по-іншому, якби знали, якими будуть наслідки. Але вони зробили, як вони зробили.
Особисто від себе скажу так. Я допускаю, що МОК і досі вважає, що вчинок Владислава був повністю узгоджений з Національним олімпійським комітетом України. Але ми вже дізналися тоді, коли це стало публічним, це не узгоджувалось, не проговорювалось ні з ким з НОК», – зазначив Перевезенцев.
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