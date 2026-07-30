Зірковий баскетболіст НБА закрутив роман з російською моделлю

Девіна Букера та Ірину Шейк неодноразово помічали разом різні таблоїди

Зірка НБА Девін Букер та супермодель Ірина Шейк за інформацією інсайдерів стали новоспеченою парою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на People.

Зміни в особистому житті топового баскетболіста

За інформацією авторитетного видання People, 29-річний лідер «Фінікс Санз» і 40-річна модель, яка мовчить щодо питання вторгнення її батьківщини в Україну, уже кілька місяців зустрічаються та намагаються проводити разом якомога більше часу перед початком нового сезону НБА. За даними джерел, Букера й Шейк познайомили спільні друзі. Інсайдери стверджують, що стосунки лише набирають обертів, однак між ними вже виникла сильна симпатія.

«Девін та Ірина зустрічаються. Це дуже свіжі стосунки, але вони справді сильно подобаються один одному. Вони намагаються провести якомога більше часу разом цього літа, перш ніж Девін розпочне тренувальний табір до сезону», – повідомило джерело People. Останніми тижнями пару неодноразово помічали разом у Гемптонсі, де вони проводили відпочинок. Зокрема, Букера сфотографували біля популярного закладу Tutto Caffe в Іст-Гемптоні, а знімки опублікував відомий акаунт про життя знаменитостей Deuxmoi. Крім того, баскетболіста та модель бачили разом на вечірці в клубі Delilah.

Новий роман після гучних стосунків із зірками

Втім, без чуток про труднощі не обійшлося. Деякі таблоїди повідомили, що під час однієї із вечірок Букер нібито фліртував з іншими жінками, чим викликав невдоволення Шейк. Водночас джерела People запевняють, що ці епізоди не вплинули на розвиток їхніх стосунків, а модель, ймовірно, незабаром відвідуватиме домашні матчі «Фінікс Санз».

Для Девіна Букера це перший публічний роман після розриву з моделлю Кендалл Дженнер, із якою він остаточно розійшовся наприкінці 2022 року. Ірина Шейк раніше перебувала у стосунках із актором Бредлі Купером, від якого має доньку Лею, а також зустрічалася з футболістом Кріштіану Роналду, репером Каньє Вестом і легендою НФЛ Томом Бреді.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон НБА зрадив зіркову реперку Megan Thee Stallion.