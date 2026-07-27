Чемпіон НБА, якого поліція затримувала більше 30 разів, знову опинився під вартою

У 2001 році Райдер став чемпіоном НБА у складі «Лейкерс»

Райдер залишиться ув'язненим як мінімум до вівторка, 28 липня

Колишній гравець НБА Айзея Райдер опинився під вартою після арешту в Арізоні за невиконання рішення суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

Райдер залишиться ув'язненим як мінімум до вівторка, 28 липня.

55-річний Райдер має понад 30 арештів за останні 37 років. Вперше його затримали ще в 1989 році за крадіжку та нанесення побоїв, коли він навчався в коледжі.

Під час свого дебютного сезону в НБА Райдер був засуджений за напад до 30 днів в'язниці, громадських робіт і курсів з управління гнівом після інциденту, в ході якого він штовхнув жінку-менеджера спортивного бару.

За дев'ять сезонів у НБА Райдер встиг заробити майже $30 млн та пограти за п'ять клубів.

У середньому за кар'єру він набирав 16,7 очка, робив 3,8 підбирання та 2,7 передачі за гру. У 2001 році Райдер став чемпіоном НБА у складі «Лейкерс».

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.