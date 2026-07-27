Чемпіон НБА, якого поліція затримувала більше 30 разів, знову опинився під вартою
Райдер залишиться ув'язненим як мінімум до вівторка, 28 липня
Колишній гравець НБА Айзея Райдер опинився під вартою після арешту в Арізоні за невиконання рішення суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.
Райдер залишиться ув'язненим як мінімум до вівторка, 28 липня.
55-річний Райдер має понад 30 арештів за останні 37 років. Вперше його затримали ще в 1989 році за крадіжку та нанесення побоїв, коли він навчався в коледжі.
Під час свого дебютного сезону в НБА Райдер був засуджений за напад до 30 днів в'язниці, громадських робіт і курсів з управління гнівом після інциденту, в ході якого він штовхнув жінку-менеджера спортивного бару.
За дев'ять сезонів у НБА Райдер встиг заробити майже $30 млн та пограти за п'ять клубів.
У середньому за кар'єру він набирав 16,7 очка, робив 3,8 підбирання та 2,7 передачі за гру. У 2001 році Райдер став чемпіоном НБА у складі «Лейкерс».
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
Коментарі — 0