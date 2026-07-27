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Чемпіон НБА, якого поліція затримувала більше 30 разів, знову опинився під вартою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіон НБА, якого поліція затримувала більше 30 разів, знову опинився під вартою
У 2001 році Райдер став чемпіоном НБА у складі «Лейкерс»

Райдер залишиться ув'язненим як мінімум до вівторка, 28 липня

Колишній гравець НБА Айзея Райдер опинився під вартою після арешту в Арізоні за невиконання рішення суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

Райдер залишиться ув'язненим як мінімум до вівторка, 28 липня.

55-річний Райдер має понад 30 арештів за останні 37 років. Вперше його затримали ще в 1989 році за крадіжку та нанесення побоїв, коли він навчався в коледжі.

Під час свого дебютного сезону в НБА Райдер був засуджений за напад до 30 днів в'язниці, громадських робіт і курсів з управління гнівом після інциденту, в ході якого він штовхнув жінку-менеджера спортивного бару.

За дев'ять сезонів у НБА Райдер встиг заробити майже $30 млн та пограти за п'ять клубів.

У середньому за кар'єру він набирав 16,7 очка, робив 3,8 підбирання та 2,7 передачі за гру. У 2001 році Райдер став чемпіоном НБА у складі «Лейкерс».

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: НБА баскетбол

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