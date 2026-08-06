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Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Греції та Чорногорії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Греції та Чорногорії
У рамках підготовки до матчів з Грецією та Чорногорією українці зіграють два контрольні матчі

Збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу

Став відомий склад чоловічої збірної України з баскетболу на матчі проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Незабаром чоловіча збірна України розпочне підготовку до матчів другого групового етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Перший офіційний матч збірна України проведе 28 серпня в Ризі, де у номінально домашній грі прийматиме збірну Греції. Нагадаємо, вже відкрито продаж квитків на цей поєдинок. Далі 31 серпня українців чекає виїзний матч проти Чорногорії.

Тренерський штаб нашої команди визначився з розширеним складом на майбутні матчі.

Склад збірної України

Захисники

  • Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;
  • Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;
  • Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Євген Найдьон;
  • Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;
  • Максим Шульга (Бостон Селтікс, НБА), перший тренер Андрій Мазуркевич;
  • Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА), перший тренер Олександр Молчанов;

Форварди

  • Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;
  • Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), перший тренер Віктор Кобзистий;
  • Андрій Войналович (Таураге, Литва), перша тренер Леся Полуяхтова;
  • Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), перший тренер Володимир Машира;
  • В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;
  • Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія), перший тренер Хосе Антоніо Кампой;

Центрові

  • Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), перший тренер Андрій Денік;
  • Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA) перший тренер Френкі Маруланда;
  • Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія), перший тренер Анатолій Федоренко;
  • Олексій Лень (Реал, Іспанія), перший тренер Михайло Лисоволенко;

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс, Олександр Томаревський

Підопічні Айнарса Багатскіса зберуться 14 серпня у Латвії, де проведуть тренувальний збір. У рамках підготовки українці зіграють два контрольні матчі: 20 серпня проти команди Університету Аризони в литовському місті Кедайняй та 23 серпня – проти збірної Латвії у Ризі (квитки на матч доступні за посиланням). Після цього національна команда стартує у другому раунді європейської кваліфікації на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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