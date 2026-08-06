Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Греції та Чорногорії
Збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу
Став відомий склад чоловічої збірної України з баскетболу на матчі проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Незабаром чоловіча збірна України розпочне підготовку до матчів другого групового етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Перший офіційний матч збірна України проведе 28 серпня в Ризі, де у номінально домашній грі прийматиме збірну Греції. Нагадаємо, вже відкрито продаж квитків на цей поєдинок. Далі 31 серпня українців чекає виїзний матч проти Чорногорії.
Тренерський штаб нашої команди визначився з розширеним складом на майбутні матчі.
Склад збірної України
Захисники
- Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;
- Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;
- Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Євген Найдьон;
- Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;
- Максим Шульга (Бостон Селтікс, НБА), перший тренер Андрій Мазуркевич;
- Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА), перший тренер Олександр Молчанов;
Форварди
- Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;
- Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), перший тренер Віктор Кобзистий;
- Андрій Войналович (Таураге, Литва), перша тренер Леся Полуяхтова;
- Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), перший тренер Володимир Машира;
- В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;
- Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія), перший тренер Хосе Антоніо Кампой;
Центрові
- Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), перший тренер Андрій Денік;
- Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA) перший тренер Френкі Маруланда;
- Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія), перший тренер Анатолій Федоренко;
- Олексій Лень (Реал, Іспанія), перший тренер Михайло Лисоволенко;
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс, Олександр Томаревський
Підопічні Айнарса Багатскіса зберуться 14 серпня у Латвії, де проведуть тренувальний збір. У рамках підготовки українці зіграють два контрольні матчі: 20 серпня проти команди Університету Аризони в литовському місті Кедайняй та 23 серпня – проти збірної Латвії у Ризі (квитки на матч доступні за посиланням). Після цього національна команда стартує у другому раунді європейської кваліфікації на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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