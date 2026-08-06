Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Греції та Чорногорії

У рамках підготовки до матчів з Грецією та Чорногорією українці зіграють два контрольні матчі

Збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу

Став відомий склад чоловічої збірної України з баскетболу на матчі проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Незабаром чоловіча збірна України розпочне підготовку до матчів другого групового етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Перший офіційний матч збірна України проведе 28 серпня в Ризі, де у номінально домашній грі прийматиме збірну Греції. Нагадаємо, вже відкрито продаж квитків на цей поєдинок. Далі 31 серпня українців чекає виїзний матч проти Чорногорії.

Тренерський штаб нашої команди визначився з розширеним складом на майбутні матчі.

Склад збірної України

Захисники

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;

Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;

Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Євген Найдьон;

Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;

Максим Шульга (Бостон Селтікс, НБА), перший тренер Андрій Мазуркевич;

Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА), перший тренер Олександр Молчанов;

Форварди

Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;

Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), перший тренер Віктор Кобзистий;

Андрій Войналович (Таураге, Литва), перша тренер Леся Полуяхтова;

Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), перший тренер Володимир Машира;

В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія), перший тренер Хосе Антоніо Кампой;

Центрові

Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), перший тренер Андрій Денік;

Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA) перший тренер Френкі Маруланда;

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія), перший тренер Анатолій Федоренко;

Олексій Лень (Реал, Іспанія), перший тренер Михайло Лисоволенко;

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс, Олександр Томаревський

Підопічні Айнарса Багатскіса зберуться 14 серпня у Латвії, де проведуть тренувальний збір. У рамках підготовки українці зіграють два контрольні матчі: 20 серпня проти команди Університету Аризони в литовському місті Кедайняй та 23 серпня – проти збірної Латвії у Ризі (квитки на матч доступні за посиланням). Після цього національна команда стартує у другому раунді європейської кваліфікації на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.