«Київ-Баскет» продовжив контракт з 21-річним захисником Колаволе

Цього літа Колаволе увійшов до складу збірної України U-21 з баскетболу 3х3

Минулого сезону, який став дебютним для Колаволе у Суперлізі, захисник провів 30 матчів

Столичний «Київ-Баскет» оголосив про продовження контракту з 21-річним захисником Рафаелем Колаволе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Минулого сезону, який став дебютним для Колаволе у Суперлізі, захисник провів 30 матчів. У середньому він набирав 4.1 очка, 1.3 підбирання і 1.1 асиста.

Цього літа Колаволе увійшов до складу збірної України U-21 з баскетболу 3х3.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.