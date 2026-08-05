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«Київ-Баскет» продовжив контракт з 21-річним захисником Колаволе

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Київ-Баскет» продовжив контракт з 21-річним захисником Колаволе
Цього літа Колаволе увійшов до складу збірної України U-21 з баскетболу 3х3
фото: ФБУ

Минулого сезону, який став дебютним для Колаволе у Суперлізі, захисник провів 30 матчів 

Столичний «Київ-Баскет» оголосив про продовження контракту з 21-річним захисником Рафаелем Колаволе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Минулого сезону, який став дебютним для Колаволе у Суперлізі, захисник провів 30 матчів. У середньому він набирав 4.1 очка, 1.3 підбирання і 1.1 асиста.

Цього літа Колаволе увійшов до складу збірної України U-21 з баскетболу 3х3.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: БК Київ-Баскет баскетбол

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