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«Маямі» випадково анонсував презентацію легенди НБА

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Маямі» випадково анонсував презентацію легенди НБА
Перехід Леброна Джеймса до нового клубу є однією з найбільших інтриг міжсезоння НБА
фото: Shutterstock

З клубом трапилася курйозна ситуація

Офіційний YouTube-канал «Маямі Гіт» помилково опублікував анонс презентаційної пресконференції Леброна Джеймса, яка запланована на 27 липня, коли він має офіційно стати гравцем клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Фальшстарт для новачка команди

Клуб опублікував анонс трансляції під назвою «Презентаційна пресконференція Леброна Джеймса | 27 липня 2026 року». Публікацію швидко видалили, однак скриншоти встигли поширитися в соціальних мережах і викликали хвилю чуток про можливе повернення зіркового форварда до Флориди.

Як повідомив журналіст The Miami Herald Ентоні Чіанг, у клубі пояснили інцидент помилкою співробітників SMM-відділу. За словами представників «Гіт», пресслужба заздалегідь готує різні медіаматеріали та шаблони на випадок потенційних трансферів, а оприлюднений ролик не був підтвердженням домовленості з Леброном. У клубі також зазначили, що подібна практика є звичною для професійних спортивних організацій, які заздалегідь створюють матеріали для різних сценаріїв, однак цього разу чернетку випадково зробили публічною.

Дискусії щодо наступного клубу Джеймса

Після завершення минулого сезону 41-річний Леброн Джеймс відмовився від продовження контракту з «Лос-Анджелес Лейкерс» і наразі перебуває у статусі вільного агента. Найрезультативніший гравець в історії НБА готується провести свій 24-й сезон у лізі, але новий клуб поки що не оголосив.

Серед головних претендентів на підписання Джеймса називають «Маямі Гіт», «Клівленд Кавальєрс» і «Філадельфія Севенті Сіксерс». Після випадкового витоку букмекери та аналітичні платформи зафіксували зростання ставок на повернення форварда саме до «Маямі», де він виступав із 2010 до 2014 року та двічі став чемпіоном НБА.

Проте агент баскетболіста Річ Пол закликав не робити передчасних висновків. «Ми не збираємося поспішати. Це його особистий вибір, і коли він буде готовий, він його зробить. Жоден клуб чи ліга не можуть примусити Леброна оголосити рішення раніше, ніж він сам того забажає», – заявив Пол. За інформацією американських медіа, остаточне рішення щодо майбутнього Джеймса може бути оголошене найближчими днями.

Нагадаємо, що авторитетний аналітик НБА назвав наступний клуб Леброна Джеймса

Теги: Леброн Джеймс НБА баскетбол

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