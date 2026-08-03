Збірна України з баскетболу U-18 завершила невдалий Чемпіонат Європи перемогою
Збірна України з баскетболу U-18 завершила Чемпіонат Європи у Дивізіоні В на 21 місці
Чоловіча юніорська збірна України з баскетболу U-18 обіграла Кіпр з рахунком 69:59 в останньому для себе матчі за 21-22 місця на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Почалась гра непросто для нашої команди – першу чверть хлопці програли 15:25, по ходу другої програвали -15 і на велику перерву пішли за рахунку 30:38. Але в третій чверті Україні вдалось перехопити ініціативу, поступово скоротити відставання і вийти вперед. Перед останньою чвертю українці вели +5 і не лише втримали, а й вдвічі збільшили свою перевагу.
Дабл-дабл в матчі оформив Єгор Кошелев (12 очок, 14 підбирань), близькими до дабл-даблу були Євген Татунчак (14 очок, 9 підбирань) і Дмитро Стадник (9 очок, 8 передач).
Таким чином, вигравши один матч на турнірі, збірна України U-18 завершила чемпіонат Європи у Дивізіоні В на 21 місці.
Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В
Україна – Кіпр 69:59 (15:25, 15:13, 22:9, 17:12)
- Україна: Стадник 9 + 8 передач, Татунчак 14 + 9 підбирань, Іванов 3, Бешетя 12 + 6 підбирань, Кошелев 12 + 14 підбирань – старт; Бабич 8, Шерстюк 5, Троцик 2, Клявін 2 + 5 підбирань + 6 передач, Оніщенко 2, Трющенко 0.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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