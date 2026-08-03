Збірна України з баскетболу U-18 завершила невдалий Чемпіонат Європи перемогою

Збірна України з баскетболу U-18 завершила Чемпіонат Європи у Дивізіоні В на 21 місці

Чоловіча юніорська збірна України з баскетболу U-18 обіграла Кіпр з рахунком 69:59 в останньому для себе матчі за 21-22 місця на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Почалась гра непросто для нашої команди – першу чверть хлопці програли 15:25, по ходу другої програвали -15 і на велику перерву пішли за рахунку 30:38. Але в третій чверті Україні вдалось перехопити ініціативу, поступово скоротити відставання і вийти вперед. Перед останньою чвертю українці вели +5 і не лише втримали, а й вдвічі збільшили свою перевагу.

Дабл-дабл в матчі оформив Єгор Кошелев (12 очок, 14 підбирань), близькими до дабл-даблу були Євген Татунчак (14 очок, 9 підбирань) і Дмитро Стадник (9 очок, 8 передач).

Таким чином, вигравши один матч на турнірі, збірна України U-18 завершила чемпіонат Європи у Дивізіоні В на 21 місці.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

Україна – Кіпр 69:59 (15:25, 15:13, 22:9, 17:12)

Україна: Стадник 9 + 8 передач, Татунчак 14 + 9 підбирань, Іванов 3, Бешетя 12 + 6 підбирань, Кошелев 12 + 14 підбирань – старт; Бабич 8, Шерстюк 5, Троцик 2, Клявін 2 + 5 підбирань + 6 передач, Оніщенко 2, Трющенко 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.