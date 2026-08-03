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Збірна України з баскетболу U-18 завершила невдалий Чемпіонат Європи перемогою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з баскетболу U-18 завершила невдалий Чемпіонат Європи перемогою
Україна перемогла Кіпр

Збірна України з баскетболу U-18 завершила Чемпіонат Європи у Дивізіоні В на 21 місці

Чоловіча юніорська збірна України з баскетболу U-18 обіграла Кіпр з рахунком 69:59 в останньому для себе матчі за 21-22 місця на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Почалась гра непросто для нашої команди – першу чверть хлопці програли 15:25, по ходу другої програвали -15 і на велику перерву пішли за рахунку 30:38. Але в третій чверті Україні вдалось перехопити ініціативу, поступово скоротити відставання і вийти вперед. Перед останньою чвертю українці вели +5 і не лише втримали, а й вдвічі збільшили свою перевагу.

Дабл-дабл в матчі оформив Єгор Кошелев (12 очок, 14 підбирань), близькими до дабл-даблу були Євген Татунчак (14 очок, 9 підбирань) і Дмитро Стадник (9 очок, 8 передач).

Таким чином, вигравши один матч на турнірі, збірна України U-18 завершила чемпіонат Європи у Дивізіоні В на 21 місці.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

Україна – Кіпр 69:59 (15:25, 15:13, 22:9, 17:12)

  • Україна: Стадник 9 + 8 передач, Татунчак 14 + 9 підбирань, Іванов 3, Бешетя 12 + 6 підбирань, Кошелев 12 + 14 підбирань – старт; Бабич 8, Шерстюк 5, Троцик 2, Клявін 2 + 5 підбирань + 6 передач, Оніщенко 2, Трющенко 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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