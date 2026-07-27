Легендарний гравець НБА оцінив перехід Джеймса у «Філадельфію»

Меджік Джонсон: Леброн робить «Сіксерс» однією з найкращих команд НБА

Член Залу слави НБА Меджік Джонсон оцінив шанси «Філадельфії Сіксерс» після приходу в клуб 41-річного Леброна Джеймса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х ексбаскетболіста.

«Після обміну на одного з найкращих двосторонніх гравців ліги та учасника Матчу всіх зірок НБА Джейлена Брауна «Сіксерс» потім підписали найбільшого вільного агента на ринку цього літа – чотириразового чемпіона НБА та майбутнього члена Залу слави Леброна Джеймса.

Леброн робить «Сіксерс» однією з найкращих команд НБА та найбільшою загрозою для чемпіонів «Нікс» у Східній конференції. Стартова п'ятірка «Філадельфії» складатиметься з чотирьох зірок: це Леброн Джеймс, Джейлен Браун, Джоел Ембіід і Тайріз Максі, і в нападі вони будуть чудові.

Але всі четверо звикли мати м'яч у своїх руках, тож мені цікаво подивитися, яку атаку запропонує тренер Ньорс. Я маю два великі питання до «Філадельфії»: одне – про захист, а інше – про командну хімію. Якщо вони дадуть відповідь на них… Бережіться!», – написав Джонсон.

Нагадаємо, що легендарний американський баскетболіст Леброн Джеймс офіційно оголосив про перехід в «Філадельфію Севенті Сіксерс».

Сторони уклали дворічний контракт із зарплатою у 8 млн доларів. Перед сезоном-2027/28 Леброн може скористатися опцією гравця, щоб вийти на ринок вільних агентів.

У своєму 22-му регулярному сезоні в НБА Леброн Джеймс у середньому набирав у складі «Лейкерс» 20,9 очка, 6,1 підбирання та 7,2 передачі за матч, реалізовуючи 51,5% кидків з гри. У плейоф йому вдалося збільшити свої показники до 23,2 очок, 6,7 підбирань та 7,3 передач з 45,9% реалізації.

Джеймс володіє низкою рекордів НБА. Зокрема, він лідер за кількістю набраних очок у регулярних сезонах, плейоф, лідер за потрапляннями на Матч зірок і в символічні збірні сезону.