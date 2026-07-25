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Український баскетболіст Скапінцев підписав контракт з іспанським клубом

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Український баскетболіст Скапінцев підписав контракт з іспанським клубом
Дмитро Скапінцев у матчі за збірну України
фото: ФБУ

В минулому сезоні Скапінцев став чемпіоном Ізраїлю

Український центровий Дмитро Скапінцев став гравцем клубу елітного іспанського дивізіону «Лейма Корунья». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний українець підписав контракт на один сезон. Він став одним із перших літніх новачків команди, яка готується до повернення в елітний дивізіон чемпіонату Іспанії.

Попередній сезон Скапінцев провів у складі ізраїльського «Хапоеля» з Єрусалима, з яким здобув титул чемпіона. Після завершення сезону «Хапоель» не скористався опцією продовження контракту, тож українець отримав статус вільного агента.

Також Скапінцев раніше грав за «Черкаських мавп» та «Київ-Баскет» у Суперлізі України, «П'єно Жвайгждес» у чемпіонаті Литви, «Венчестер Нікс», «Мен Селтікс» та «Ріп-Сіті Ремікс» у Лізі розвитку НБА. Крім цього, український баскетболіст встиг дебютувати за «Нью-Йорк Нікс» в НБА.

«Лейма Корунья» повернулася до Ліги ACB після річної перерви, вигравши плейоф за право повернутися до еліти. У вирішальному матчі «Лейма Корунья» обіграла «Естудіантес» в овертаймі – 100:97.

Нагадаємо, мадридський «Реал» оголосив про завершення співпраці з центровим Олексієм Ленем. «Вершкові» надалі не розраховують на українця. Лень приєднався до іспанського гранда минулої осені. Він став дублером зірки «Реала» Валтера Тавареша.

Здебільшого Лень виступав у чемпіонаті Іспанії. Середні цифри центрового в Лізі Ендеса – 7.1 очка, 3.6 підбирання, 0.7 передач і 0.5 перехоплення за понад 13 хвилин на паркеті. Натомість в Євролізі українець набирав 3 очка, 2 підбирання, 0.3 асиста й 0.1 перехоплення за дев'ять хвилин у середньому.

Сезон 2025/26 «Реал» завершив без трофеїв. Подальші кар'єрні плани Леня наразі невідомі. Раніше він провів понад 10 років у НБА. За океаном центровий захищав кольори «Лейкерс», «Сакраменто», «Вашингтона», «Торонто», «Атланти» та «Фінікса».

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Теги: баскетбол

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