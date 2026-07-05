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Україна розгромила Данію у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна розгромила Данію у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Наші хлопці впевнено переграли суперника, не залишивши йому жодних шансів
фото: FIBA

Україна впевненою перемогою завершила перший етап відбору на Чемпіонат світу з баскетболу

5 липня 2026 року, чоловіча збірна України з баскетболу у Фарумі (Данія) здобула розгромну перемогу у поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 проти команди Данії – 69:99. Про це повідомляє «Главком»

Передматчева ситуація команд

У п'ятому турі збірна України здобула важливу перемогу над Грузією (92:79), достроково гарантувавши собі місце у другому етапі кваліфікації Чемпіонату світу.

Однак, заключний матч першого раунду також мав велике турнірне значення. Усі результати першого етапу переносяться до наступного раунду, тому перемога над Данією дозволяла українській команді вийти до другого етапу з балансом 4-2, що суттєво покращує позиції у боротьбі за путівку на Чемпіонат світу.

Данія посідала останнє місце в групі А і втратила шанси на продовження боротьби за потрапляння на світову першість.

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Хід гри

Матч краще розпочала збірна Данії. Господарі активніше провели стартову чверть і після перших десяти хвилин гри мали перевагу в три очки – 25:22.

Втім, надалі ініціативою повністю заволоділи українці. У другій та третій чвертях наші хлопці впевнено переграли суперника, не залишивши йому жодних шансів. До великої перерви збірна України вже вела з різницею у 16 очок (53:37), а перед заключною десятихвилинкою збільшила свій відрив до 21 бала.

У фінальній чверті українська команда лише закріпила свою перевагу, довівши її до максимальних 30 очок. У підсумку збірна України здобула впевнену перемогу з рахунком 99:69.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став українець Святослав Михайлюк. Він набрав 30 очок.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Данія – Україна 69:99 (25:22, 12:31, 19:24, 13:22)

Турнірна таблиця Групи А

  1. Іспанія – 10 очок (5 матчів)
  2. Україна – 10 очок (6)
  3. Грузія – 7 (5)
  4. Данія – 6 (6)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

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Теги: Олександр Ковляр Святослав Михайлюк баскетбол

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