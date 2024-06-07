Євген Дикий став новим президентом Української Прем'єр-Ліги

Дикий отримав одностайну підтримку

Євгена Дикого було обрано президентом Української Прем'єр-Ліги (УПЛ). Відповідне рішення одноголосно було ухвалено на Звітно-виборних Загальних зборах клубів Української Прем'єр-Ліги, які відбулися у Будинку Футболу сьогодні, 7 червня.

Раніше Дикий також обіймав посаду виконавчого директора УПЛ.

«Українська Прем'єр-Ліга вітає Євгена Сергійовича та бажає успіхів на новій посаді!», – йдеться в заяві УПЛ.

Нагадаємо, що Україна оголосила заявку на товариську гру з Польщею.

Порівняно з матчем проти Німеччини (0:0), в заявці з’явились захисник «Евертона» Віталій Миколенко та воротар «Реала» Андрій Лунін.

Миколенко пропускав матч з німцями через травму, Лунін – через участь «Реала» у фіналі Ліги чемпіонів.

Матч Польща - Україна розпочнеться сьогодні о 21.45. Після цього підопічні Реброва зіграють з молдаванами – 11-го у Кишиневі.

12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – міста Вісбаден. У групі на Євро нашими суперниками будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.