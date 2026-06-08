Еріксен зробив першу заяву після втрати свідомості в грі з Україною

Яріксен: Я почуваюся добре і вже перебуваю вдома з родиною

Півзахисник збірної Данії з футболу Крістіан Еріксен, який втратив свідомість у товариському матчі зі збірною України, зробив заяву у соцмережах. Про це повідомляє «Главком».

«Я хочу повідомити всіх, що почуваюся добре і вже перебуваю вдома з родиною. Як ви можете уявити, розряд ІКД (імплантованого кардіовертер-дефібрилятора) став серйозним потрясінням як для мене, так і для моїх близьких, але я хочу всіх заспокоїти: ця ситуація відрізнялася від того, що сталося в 2021 році. Я почуваюся чудово, і моє відновлення вже почалося.

Крім щирої подяки за підтримку та допомогу всім гравцям та медичній бригаді на полі, я також неймовірно вдячний лікарям, які протягом багатьох років дбали про мене та моє серце. Завдяки їхньому професіоналізму мій ІКД зробив саме те, для чого він і був призначений – захистив мене в потрібний момент.

Зараз я повністю зосереджений на відновленні, часі з сім'єю, майбутній відпустці та іграх у футбол зі своїми дітьми», – написав Еріксен.

Нагадаємо, півзахисник національної команди Данії Крістіан Еріксен раптово впав на газон посеред контрольного поєдинку зі збірною України.

Інцидент стався у середині другого тайму. Еріксен без контакту з опонентами впав на поле та лежав нерухомо. До нього відразу побігли лікарі збірної.

Арбітр перервав матч. Місцевий мовник перевів трансляцію на загальний план. Згодом стало відомо, що футболіст прийшов до тями. Проте, гравці та тренерські штаби обох національних команд вирішили не продовжувати поєдинок.

Пізніше Данський футбольний союз повідомив, що Еріксен почувається нормально.

У кар'єрі Еріксена цей епізод – не перший, пов'язаний з проблемами зі здоров'ям. На Євро-2020 у матчі проти збірної Фінляндії (0:1) у нього раптово зупинилося серце, він втратив свідомість і впав на газон. Лікарі реанімували хавбека впродовж дев'яти хвилин. Зрештою, Еріксена госпіталізували, а його стан стабілізувався у лікарні.

Після серцевого нападу данцю встановили кардіостимулятор. У грудні 2021 року півзахисник повернувся до тренувань з молодіжною командою данського «Оденсе». У лютому 2022-го Еріксен зіграв перший матч після інциденту на чемпіонаті Європи.