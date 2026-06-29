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Хорватія – Україна: де дивитися гру футбольного Євро-2026 (U-19)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Хорватія – Україна: де дивитися гру футбольного Євро-2026 (U-19)
Матчі фінальної стадії Євро-2026 (U-19) в Україні транслюватимуть Megogo та «Суспільне Спорт»

Свою першу гру Україна зіграє проти Хорватії

Сьогодні, 29 червня, збірна України з футболу U-19 стартує на Євро-2026. Про це повідомляє «Главком».

Свою першу гру Україна зіграє проти Хорватії. Початок гри о 22:00 за київським часом.

На медіасервісі Megogo поєдинки будуть доступні в розділі «Спорт» (за передплатою), а також на безкоштовному телеканалі «Megogo Спорт» (у мережах Т2 і кабельного ТБ). 

На платформах «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного» транслюватимуться всі матчі збірної України на турнірі, а також один поєдинок кожного ігрового дня.

Збірна України на груповій стадії турніру, який відбуватиметься з 28 червня по 11 липня в Уельсі, виступатиме у квартеті В разом із Хорватією, Італією та Сербією.

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог.

Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Як повідомлялося, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу.

Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу.

Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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