Ямаль красиво підтримав Мессі після фіналу Чемпіонату світу

Вундеркінд організував нову вірусну світлину

Нападник збірної Іспанії Ламін Ямаль не забув про дух гри після тріумфу на Чемпіонаті світу 2026 та знайшов час утішити капітана національної команди Аргентини Ліонеля Мессі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Touchline.

Восьмиразовий володар «Золотого мяча» перебував у фрустрації після фінального свистка. Підтримати Мессі вирішив іспанський юніор. Він підійшов потиснути руку аргентинця та тепло його обійняв.

Перед фіналом Кубка світу в мережі вкотре завірусилася стара світлина обох футболістів. Ямаль немовлям узяв участь в зйомках для календаря іспанської «Барселони». За сценарієм зйомки Мессі купав малюка у ванночці.

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.