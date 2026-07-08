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Екстренер «Реала» працевлаштувався в чемпіонаті Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Екстренер «Реала» працевлаштувався в чемпіонаті Англії
Альваро Арбелоа повернувся на Туманний Альбіон
фото: EFE

Молодий фахівець очолив міцного середняка Прем'єр-ліги

Лондонський «Фулгем» призначив Альваро Арбелоа керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець опинився на «Крейвен Коттедж» за принципом доміно. Замість нього мадридський «Реал» очолив Жозе Моурінью. А того в лісабонській «Бенфіці» замінив колишній тренер «Фулгема» Марку Сілва.

Арбелоа підписав із «коттеджерами» контракт на три роки. «Фулгем» стане першим закордонним досвідом іспанського тренера та третім загалом на дорослому рівні. Він тренував резервну команду мадридців – «Кастілью» – та основний колектив «Реала».

Арбелоа-футболіст провів кілька років у чемпіонаті Англії. Зокрема, він відіграв 2,5 сезони за «Ліверпуль». На схилі кар'єри іспанець оформив кілька матчів за лондонський «Вест Гем».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Фулем

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