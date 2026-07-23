«Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи

«Динамо» і ПАОК на двох забили п'ять голів

Сьогодні, 23 липня 2026 року, київське «Динамо» програло ПАОКу у першому поєдинку другого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Динамо» нелегко здолало попередній кваліфікаційний раунд. «Біло-сині» двічі розписали нічиї з «Універсітатею» з румунського Клужа-Напоки (0:0, 0:0). Володар Кубка України зумів дотиснути віцечемпіона Румунії у серії пенальті (4:2). Вінгер Ярмоленко, півзахисник Бражко, форвард Пономаренко та хавбек Лонвейк впевнено реалізували одинадцятиметрові. А голкіпер Нещерет парирував один із ударів.

Натомість ПАОК лише розпочинатиме новий сезон. На цей момент команда Алессіо Ліші зіграла чотири контрольні поєдинки. «Двоголові орли Півночі» здобули перемоги над бельгійськими «Бевереном» (4:1) та «Вестерло» (4:0), АЕКом із кіпрської Ларнаки (3:2). Також ПАОК поступився «Твенте» з нідерландського Енсхеде (2:3). Найкращі бомбардири македонців у міжсезоння – півзахисники Зафейріс і Камара, а також нападник Єремеєфф (по два м'ячі).

Хід гри

«Динамо» вийшло вперед уже на третій хвилині зустрічі. Володимир Бражко отримав передачу від Владислава Дубінчака та точним ударом із середньої дистанції відкрив рахунок у грі.

Уже за десять хвилин Константеліас відновив рівновагу, завершивши комбінацію після передачі Живковича.

На 37-й хвилині хорошу нагоду забити мав Шапаренко, але його дальній удар у нижній кут парирував голкіпер. Вже за хвилину кияни припустилися помилки в обороні, чим скористався Зафейріс – він перехопив м'яч і без проблем відправив його у ворота.

Другий тайм розпочався з швидкого гола греків. Константеліас віддав результативну передачу на Сантамарію, який потужним ударом із-за меж штрафного майданчика втретє засмутив Нещерета та збільшив перевагу своєї команди.

У середині другої половини Олександр Костюк випустив на поле Андрія Ярмоленка, Віталія Буяльського та Лонвейка. Заміни дали результат: Буяльський віддав гольову передачу, а Лонвейк встановив остаточний рахунок гри – 2:3.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Греції.

Ліга Європи. Другий раунд кваліфікації

Динамо Київ – ПАОК 2:3 (1:2)

Голи: Бражко (3), Лонвейк (77) – Константеліас (13), Зафейріс (38), Сантамарія (51).

Нагадаємо, голкіпер київського «Динамо» Руслан Нещерет прокоментував перемогу над «Університатею Клуж» в серії пенальті та вихід до наступної стадії кваліфікації Ліги Європи.

На думку воротаря, його команда мала перемагати румунську команду в обох зустрічах. Окрім цього Нещерет зізнався, що мав підказки від тренерів, які допомогли йому у серії пенальті.

«Я вважаю, що ми мали перемагати в кожному з матчів. Володіли перевагою, переважали суперника за всіма показниками, але футбол не завжди справедливий – доводиться іноді страждати: грати 0:0 упродовж 120 хвилин, судоми були у хлопців, доводити до серії пенальті. Але ті шпаргалки, які нам були підготовлені тренерами по воротарях, спрацювали.

Ми мали реалізовувати свої напівмоменти. Нам усе ж таки вдалося забити два м’ячі, але в тих епізодах були зафіксовані офсайди… Я вважаю, що ми повністю переважали суперника, і ця перемога закономірна», – сказав Нещерет.