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Левандовскі переходить у Вищу лігу футболу США та Канади – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Левандовскі переходить у Вищу лігу футболу США та Канади – інсайдер
Роберт Левандовскі круто змінить життя
фото: EFE

Досвідчений бомбардир вирушить за океан

Форвард Роберт Левандовскі змінить іспанську «Барселону» на американський «Чикаго Файр». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Поляк погодився приєднатися до команди з Іллінойсу. Нещодавно нападник відвідав місто та проінспектував клубну інфраструктуру. Наступного тижня Левандовскі підпише контракт із «Чикаго Файр».

Колективу МЛС бомбардир дістанеться безкоштовно. Його договір із іспанською «Барселоною» чинний лише до 30 червня. Далі польський форвард зможе приєднатися до будь-якої команди вільним агентом.

Левандовскі в сезоні 2025/26 провів 46 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 19 голів. На «Камп Ноу» нападник провів чотири роки.

Роберт Левандовскі в «Барселоні» 

Форвард перебрався до «Барси» перед кампанією 2022/23. Він завоював із «блаугранас» три титули Ла Ліги, а також Кубок і три Суперкубки Іспанії.

Найкращим для Левандовскі залишився позаминулий сезон. Тоді він оформив 27 голів у чемпіонаті Іспанії та 42 – загалом. Усього в складі «Барселони» поляк забив 120 м'ячів (193 поєдинки).

Кар'єрні досягнення Роберта Левандовскі

Раніше ветеран виступав на батьківщині та в чемпіонаті Німеччини. З познанським «Лехом» він став чемпіоном Польщі, завоював Кубок і Суперкубок Польщі. Був найкращим бомбардиром Екстракляси в сезоні 2009/10.

Двічі став чемпіоном Німеччини з дортмундською «Боруссією» та ще вісім разів – із мюнхенською «Баварією». З обома колективами брав Кубок (чотири рази) і Суперкубок Німеччини (шість разів). У складі «ротен» тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

Сім разів став найкращим бомбардиром німецької Бундесліги та одного разу – Ла Ліги. Двічі виграв «Золотий бутс» і був визнаний найкращим футболістом світу в 2020 році, коли не вручали «Золотий м'яч».

До слова, японський суперветеран Міура Кадзуйосі проведе 42-й сезон на професіональному рівні. Форвард у новому сезоні виступатиме за японську «Фукусіму Юнайтед». Колектив із Третього дивізіону Джей-ліги взяв ветерана в оренду на рік.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: Роберт Левандовскі ФК Барселона НОВИНИ ФУТБОЛУ

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