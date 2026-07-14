«Арсенал» несподівано погодився продати героя Чемпіонату світу 2026

Чемпіон Англії пішов на неочікуваний кадровий крок

Лондонський «Арсенал» підтвердив домовленість зі стамбульським «Бешикташем» щодо продажу вінгера Леандро Троссарда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Каноніри» відпустили бельгійця до Туреччини на медогляд і залагодження інших формальностей перед трансфером. Раніше гранди домовилися щодо суми відступних. «Арсенал» заробить орієнтовно 18 млн євро. Ще два мільйони лондонці зможуть отримати бонусами.

На «Емірейтс» Троссард провів 3,5 роки. За цей час він встиг завоювати титул англійської Прем'єр-ліги та Суперкубок Англії. Загалом вінгер зіграв 174 поєдинки за «Арсенал» в усіх турнірах, у яких оформив 36 голів і 34 асисти.

Троссард цьогоріч класно виступив на Чемпіонаті світу. За плечима бельгійця шість матчів на турнірі. До свого активу він записав два м'ячі та три результативні передачі.

Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

Матчі цієї стадії відбудуться 14-15 липня. Першого фіналіста визначать національні команди Франції та Іспанії. Натомість другу путівку до вирішального поєдинку англійці розіграють зі збірною Аргентини.

Усі пари 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Іспанія

Англія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.