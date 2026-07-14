«Арсенал» несподівано погодився продати героя Чемпіонату світу 2026
Чемпіон Англії пішов на неочікуваний кадровий крок
Лондонський «Арсенал» підтвердив домовленість зі стамбульським «Бешикташем» щодо продажу вінгера Леандро Троссарда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.
«Каноніри» відпустили бельгійця до Туреччини на медогляд і залагодження інших формальностей перед трансфером. Раніше гранди домовилися щодо суми відступних. «Арсенал» заробить орієнтовно 18 млн євро. Ще два мільйони лондонці зможуть отримати бонусами.
На «Емірейтс» Троссард провів 3,5 роки. За цей час він встиг завоювати титул англійської Прем'єр-ліги та Суперкубок Англії. Загалом вінгер зіграв 174 поєдинки за «Арсенал» в усіх турнірах, у яких оформив 36 голів і 34 асисти.
Троссард цьогоріч класно виступив на Чемпіонаті світу. За плечима бельгійця шість матчів на турнірі. До свого активу він записав два м'ячі та три результативні передачі.
Пари 1/2 фіналу ЧС-2026
Матчі цієї стадії відбудуться 14-15 липня. Першого фіналіста визначать національні команди Франції та Іспанії. Натомість другу путівку до вирішального поєдинку англійці розіграють зі збірною Аргентини.
Усі пари 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026:
- Франція – Іспанія
- Англія – Аргентина
Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року
(початок матчів вказано за київським часом)
|Дата
|Час
|Матч / Пара суперників
|ЧС-2026, група A. Розклад матчів
|11 червня
|22:00
|Мексика – ПАР
|12 червня
|05:00
|Республіка Корея – Чехія
|18 червня
|19:00
|Чехія – ПАР
|19 червня
|04:00
|Мексика – Республіка Корея
|25 червня
|04:00
|Чехія – Мексика
|25 червня
|04:00
|ПАР – Республіка Корея
|ЧС-2026, група B. Розклад матчів
|12 червня
|22:00
|Канада – Боснія і Герцеговина
|13 червня
|22:00
|Катар – Швейцарія
|18 червня
|22:00
|Швейцарія – Боснія і Герцеговина
|19 червня
|01:00
|Канада – Катар
|24 червня
|22:00
|Швейцарія – Канада
|24 червня
|22:00
|Боснія і Герцеговина – Катар
|ЧС-2026, група C. Розклад матчів
|14 червня
|01:00
|Бразилія – Марокко
|14 червня
|04:00
|Гаїті – Шотландія
|20 червня
|01:00
|Шотландія – Марокко
|20 червня
|03:30
|Бразилія – Гаїті
|25 червня
|01:00
|Шотландія – Бразилія
|25 червня
|01:00
|Марокко – Гаїті
|ЧС-2026, група D. Розклад матчів
|13 червня
|04:00
|США – Парагвай
|14 червня
|07:00
|Австралія – Туреччина
|19 червня
|22:00
|США – Австралія
|20 червня
|06:00
|Туреччина – Парагвай
|26 червня
|05:00
|Туреччина – США
|26 червня
|05:00
|Парагвай – Австралія
|ЧС-2026, група E. Розклад матчів
|14 червня
|20:00
|Німеччина – Кюрасао
|15 червня
|02:00
|Кот-д'Івуар – Еквадор
|20 червня
|23:00
|Німеччина – Кот-д'Івуар
|21 червня
|03:00
|Еквадор – Кюрасао
|25 червня
|23:00
|Кюрасао – Кот-д'Івуар
|25 червня
|23:00
|Еквадор – Німеччина
|ЧС-2026, група F. Розклад матчів
|14 червня
|23:00
|Нідерланди – Японія
|15 червня
|05:00
|Швеція – Туніс
|20 червня
|20:00
|Нідерланди – Швеція
|21 червня
|07:00
|Туніс – Японія
|26 червня
|02:00
|Японія – Швеція
|26 червня
|02:00
|Туніс – Нідерланди
|ЧС-2026, група G. Розклад матчів
|15 червня
|22:00
|Бельгія – Єгипет
|16 червня
|04:00
|Іран – Нова Зеландія
|21 червня
|22:00
|Бельгія – Іран
|22 червня
|04:00
|Нова Зеландія – Єгипет
|27 червня
|06:00
|Єгипет – Іран
|27 червня
|06:00
|Нова Зеландія – Бельгія
|ЧС-2026, група H. Розклад матчів
|15 червня
|19:00
|Іспанія – Кабо-Верде
|16 червня
|01:00
|Саудівська Аравія – Уругвай
|21 червня
|19:00
|Іспанія – Саудівська Аравія
|22 червня
|01:00
|Уругвай – Кабо-Верде
|27 червня
|03:00
|Кабо-Верде – Саудівська Аравія
|27 червня
|03:00
|Уругвай – Іспанія
|ЧС-2026, група I. Розклад матчів
|16 червня
|22:00
|Франція – Сенегал
|17 червня
|01:00
|Ірак – Норвегія
|23 червня
|00:00
|Франція – Ірак
|23 червня
|03:00
|Норвегія – Сенегал
|26 червня
|22:00
|Норвегія – Франція
|26 червня
|22:00
|Сенегал – Ірак
|ЧС-2026, група J. Розклад матчів
|17 червня
|04:00
|Аргентина – Алжир
|17 червня
|07:00
|Австрія – Йорданія
|22 червня
|20:00
|Аргентина – Австрія
|23 червня
|06:00
|Йорданія – Алжир
|28 червня
|05:00
|Алжир – Австрія
|28 червня
|05:00
|Йорданія – Аргентина
|ЧС-2026, група K. Розклад матчів
|17 червня
|20:00
|Португалія – ДР Конго
|18 червня
|05:00
|Узбекистан – Колумбія
|23 червня
|20:00
|Португалія – Узбекистан
|24 червня
|05:00
|Колумбія – ДР Конго
|28 червня
|02:30
|Колумбія – Португалія
|28 червня
|02:30
|ДР Конго – Узбекистан
|ЧС-2026, група L. Розклад матчів
|17 червня
|23:00
|Англія – Хорватія
|18 червня
|02:00
|Гана – Панама
|23 червня
|23:00
|Англія – Гана
|24 червня
|02:00
|Панама – Хорватія
|28 червня
|00:00
|Панама – Англія
|28 червня
|00:00
|Хорватія – Гана
|ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
|28 червня
|22:00
|ПАР – Канада
|29 червня
|20:00
|Бразилія – Японія
|29 червня
|23:30
|Німеччина – Парагвай
|30 червня
|04:00
|Нідерланди – Марокко
|30 червня
|20:00
|Кот-д'Івуар – Норвегія
|1 липня
|00:00
|Франція – Швеція
|1 липня
|04:00
|Мексика – Еквадор
|1 липня
|19:00
|Англія – ДР Конго
|1 липня
|23:00
|Бельгія – Сенегал
|2 липня
|03:00
|США – Боснія і Герцеговина
|2 липня
|22:00
|Іспанія – Австрія
|3 липня
|02:00
|Португалія – Хорватія
|3 липня
|06:00
|Швейцарія – Алжир
|3 липня
|21:00
|Австралія – Єгипет
|4 липня
|01:00
|Аргентина – Кабо-Верде
|4 липня
|04:30
|Колумбія – Гана
|ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
|4 липня
|20:00
|Канада – Марокко
|5 липня
|00:00
|Парагвай – Франція
|5 липня
|23:00
|Бразилія – Норвегія
|6 липня
|03:00
|Мексика – Англія
|6 липня
|22:00
|Португалія – Іспанія
|7 липня
|03:00
|США – Бельгія
|7 липня
|19:00
|Аргентина – Єгипет
|7 липня
|23:00
|Швейцарія – Колумбія
|ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
|9 липня
|23:00
|Франція – Марокко
|10 липня
|22:00
|Іспанія – Бельгія
|12 липня
|00:00
|Норвегія – Англія
|12 липня
|04:00
|Аргентина – Швейцарія
|ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
|14 липня
|22:00
|Франція – Іспанія
|15 липня
|22:00
|Англія – Аргентина
|ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
|19 липня
|22:00
|переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу
До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.
Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.
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