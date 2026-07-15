Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Правозахисники поскаржилися в МОК на президента ФІФА Інфантіно

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Правозахисники поскаржилися в МОК на президента ФІФА Інфантіно
Інфантіно став членом МОК у 2020 році
фото: Getty Images

FairSquare: Інфантіно неодноразово порушував правила МОК про політичний нейтралітет, пропонуючи свою політичну підтримку Трампу

Правозахисна організація FairSquare надіслала до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скаргу на те, що президент ФІФА Джанні Інфантіно порушив правила політичного нейтралітету у своїх відносинах із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

FairSquare заявила, що Інфантіно, який став членом МОК у 2020 році, неодноразово порушував Олімпійську хартію та етичний кодекс МОК. Зазначається, що востаннє це сталося під час розгляду справи Фоларіна Балогуна.

«Джані Інфантіно неодноразово порушував правила МОК про політичний нейтралітет, пропонуючи свою політичну підтримку президенту США Дональду Трампу», – йдеться у заяві FairSquare.

Нагадаємо, дисциплінарний комітет ФІФА призупинив дискваліфікацію форварда збірної США, що дозволило йому зіграти у матчі 1/8 фіналу мундіалю із Бельгією.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що дзвонив Інфантіно з цього питання та попросив переглянути рішення про дискваліфікацію.

МОК посилається на нейтральність серед «основоположних принципів олімпізму» таких спортивних організацій, як ФІФА, і має юрисдикцію щодо Інфантіно, оскільки він приєднався до його ексклюзивної групи з більш ніж 100 запрошених членів у 2020 році.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Теги: Джанні Інфантіно МОК ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стеніо грав за «Карпати» з літа 2024 року
«Карпати» продали чергового футболіста в європейський клуб
Вчора, 17:28
Мікель Меріно щойно забив у ворота збірної Бельгії
Гравець, який вивів Іспанію у півфінал мундіалю, увійшов в історію футболу
11 липня, 16:09
Амаду Онана надовго потрапив у лазарет
Півзахисник збірної Бельгії через важку травму вибув на понад пів року
7 липня, 19:12
Педру Нету та його проблемна бутса
Піренейське дербі на Чемпіонаті світу 2026: Іспанія та Португалія зійшлися не на жарт, аж бутси рвуться
6 липня, 23:08
«Кенакс» здобули непросту перемогу в 1/16 фіналу Кубка світу
Канада – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
4 липня, 13:40
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
4 липня, 06:47
Фоларін Балогун пропустить мінімум один матч Кубка світу
ФІФА розгляне тривалу дискваліфікацію бомбардира збірної США
3 липня, 19:55
Інфантіно: Для нас важливо забезпечити, щоб усі команди у кожному матчі грали за однакових умов
Президент ФІФА прокоментував паузи на водопій під час матчів Чемпіонату світу
24 червня, 11:41
Неймар пропустить і другий тур ЧС-2026
Збірна Бразилії визначилася зі статусом Неймара на другий матч Чемпіонату світу
18 червня, 20:28

Новини

Правозахисники поскаржилися в МОК на президента ФІФА Інфантіно
Правозахисники поскаржилися в МОК на президента ФІФА Інфантіно
Путініст Плющенко після заяви про деградацію фігурного катання у РФ отримав пораду слідкувати за язиком
Путініст Плющенко після заяви про деградацію фігурного катання у РФ отримав пораду слідкувати за язиком
Мбаппе пояснив, чому Франція програла Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Мбаппе пояснив, чому Франція програла Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Франція – Іспанія: визначився перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу
Франція – Іспанія: визначився перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу
Франція перемогла Іспанію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу
Франція перемогла Іспанію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу
Бомбардир збірної Іспанії повторив національний рекорд на Чемпіонаті світу
Бомбардир збірної Іспанії повторив національний рекорд на Чемпіонаті світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
171K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
53K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua