Правозахисники поскаржилися в МОК на президента ФІФА Інфантіно

Інфантіно став членом МОК у 2020 році

FairSquare: Інфантіно неодноразово порушував правила МОК про політичний нейтралітет, пропонуючи свою політичну підтримку Трампу

Правозахисна організація FairSquare надіслала до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скаргу на те, що президент ФІФА Джанні Інфантіно порушив правила політичного нейтралітету у своїх відносинах із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

FairSquare заявила, що Інфантіно, який став членом МОК у 2020 році, неодноразово порушував Олімпійську хартію та етичний кодекс МОК. Зазначається, що востаннє це сталося під час розгляду справи Фоларіна Балогуна.

«Джані Інфантіно неодноразово порушував правила МОК про політичний нейтралітет, пропонуючи свою політичну підтримку президенту США Дональду Трампу», – йдеться у заяві FairSquare.

Нагадаємо, дисциплінарний комітет ФІФА призупинив дискваліфікацію форварда збірної США, що дозволило йому зіграти у матчі 1/8 фіналу мундіалю із Бельгією.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що дзвонив Інфантіно з цього питання та попросив переглянути рішення про дискваліфікацію.

МОК посилається на нейтральність серед «основоположних принципів олімпізму» таких спортивних організацій, як ФІФА, і має юрисдикцію щодо Інфантіно, оскільки він приєднався до його ексклюзивної групи з більш ніж 100 запрошених членів у 2020 році.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.