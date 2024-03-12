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Favbet та збірна України з хокею: Перші досягнення партнерства

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Іван Гавриляк
glavcom.ua
Favbet та збірна України з хокею: Перші досягнення партнерства
Favbet – один з найбільших спонсорів національного спорту
фото: Favbet

Збірна України неочікувано для багатьох провела надуспішну прекваліфікацію на Олімпійські ігри-2026 у Польщі

Восени 2023 року iGaming-компанія Favbet стала партнером Федерації хокею України (ФХУ) та генеральним спонсором національної збірної. Угода, укладена у дуже непростий період для українського хокею, дозволила команді продовжити якісну підготовку та показати високі результати на міжнародному рівні.

Зокрема, цього лютого збірна України неочікувано для багатьох провела надуспішну прекваліфікацію на Олімпійські ігри-2026 у Польщі, здобувши перемоги у всіх трьох матчах.

Favbet та збірна України з хокею: Перші досягнення партнерства фото 1

Спочатку підопічні нового тренера Дмитра Христича впевнено обійшли Південну Корею з рахунком 4:0, а після – вперше за останні 15 зустрічей завдали поразки збірній Польщі у напруженому матчі, що після серії булітів закінчився з рахунком 3:2 на користь українців.

У заключному матчі прекваліфікації збірна обіграла Естонію з рахунком 5:3, забезпечивши собі квиток в основний етап кваліфікації. За другий в історії шанс вийти на Олімпіаду українські хокеїсти змагатимуться у серпні-вересні 2024 року.

«Українська збірна демонструє зараз дуже високий рівень гри та ще більше прагнення до перемоги. Ми щиро віримо в олімпійські перспективи наших хлопців та будемо підтримувати їх на цьому шляху. Водночас Favbet продовжить спільну роботу з ФХУ з популяризації та розвитку цього видовищного спорту в Україні», – каже Head of Sports Marketing Favbet Денис Якимов.

Favbet та збірна України з хокею: Перші досягнення партнерства фото 2

Сьогодні Favbet – один з найбільших спонсорів національного спорту. Окрім ФХУ, компанія має партнерську угоду з Федерацією баскетболу України, підтримує низку футбольних клубів, спонсорує талановитих спортсменів, а також сприяє розвитку дитячого спорту через благодійний фонд Favbet Foundation.

У 2023 році компанія також стала партнером Національної платформи доброчесності спорту, що передбачає спільну роботу з протидії договірним матчам, обмін даними щодо підозрілих результатів, а також освітні заходи для спортивної спільноти.

Теги: Збірна України хокей олімпійські ігри

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